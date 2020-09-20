Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

10:29

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто, отметил Кобылаш.

В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.

