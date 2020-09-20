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Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

10:29 20.09.2020
Фото с сайта russianplanes.net

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто, отметил Кобылаш.

В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.
 

Темы: Военная авиация РФ, Авиация
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 17:32
Гость: Макар

Вакуацию куда? У них все там и есть. В западных капстранах. С западом ссориться нельзя!
20.09.2020, 17:13
Гость: Старик

Сверхзвуковые бомбардировщики ТУ-160 за 25 часов пролетели без посадки 20 тысяч километров. А дозвуковые ТУ-95 за это же время могут пролететь больше.Вчера главком объяснил своему темному народу, что ни у кого в мире нет более совершенного оружия.
20.09.2020, 17:08
Гость: World

Говориться только о самом рекорде и его условиях с точки зрения регистрации и все.
А не о том кто может сбить или не сбить.
Это как машину формулы 1 использовать как бычную - мигом сломаеться ........в лучшем случае . в худшем ккартастрофа в смятку едва выехав на стык дороги.....скажем из гаража на шоссе.
20.09.2020, 16:37
Гость: Пилот

Российские ВВС отрабатывали эвакуацию праительства РФ и их семей в случае конфликта с западом на зарубежные виллы.
20.09.2020, 16:24
Гость: Владимир

ВОТ НА КАКИХ ИДИОТОВ РАССЧИТАНЫ ПОДОБНЫЕ "НОВОСТИ" ... ?
ХВАТИТ ПУБЛИКОВАТЬ ОТКРОВЕННУЮ ДУРЬ !
Любой НОРМАЛЬНЫЙ мужчина - то есть тот кто в детстве играл "в войнушку" и читал книжки о войне и армии - с семилетнего возраста ЗНАЕТ что начиная с 1950 года - с принятием на вооружение полноценных реактивных истребителей и ракет ПВО ... - бомбардировщик - это неуклюжая беззащитная мишень ! - совершенно бесполезная в войне с противником который чуть повыше папуасов с бумерангами ... .
А вот НЕНОРМАЛЬНЫЕ "бабоподобные" дураки - которые в детстве сидели под маменькиными юбками - этого НЕ ЗНАЮТ и всерьёз "угрожают" этими сараями - а другие дураки всерьёз печатают и всерьёз читают эту АХИНЕЮ ... .

Никита Сергеевич Хрущёв (при котором экономика росла по ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ КАЖДЫЙ ГОД и который "с нуля" создал РВСН, мирный атом и мирный космос) ещё в 1959 году знал, что Дальняя Авиация - не конкурент ракетам и сократил её В ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ !

А тупые американцы это поняли только в 1972 году, когда при проведении массированных бомбардировок Северного Вьетнама (операция "Linebacker 2"), где бомбардировщиков поддерживала несметная ОРАВА - штурмовики, истребители, самолёты РЭБ и куча прочей требухи - ПВО Вьетнама ЗА ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ СБИЛА ТРИДЦАТЬ ДВА БОМБАРДИРОВЩИКА Б - 52 !
После этого позора американцы СОКРАТИЛИ В СЕМЬ РАЗ свою Стратегическую Авиацию.
БОМБАРДИРОВЩИКИ - ЭТО НЕУКЛЮЖИЕ БЕЗЗАЩИТНЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ САРАИ !
Пригодные только для войны с совершенно безоружным противником ... .
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