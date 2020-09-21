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Башкиры вышли на новый протест против разработки горы

19:07 21.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Жители Башкирии вышли на шестой народный сход против разработки горы Крыктытау и строительства медного горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией», пишет «Верстов.Инфо».

Как сообщают местные СМИ, митинг прошел 20 сентября на стадионе, расположенном в селе Аскарово Абзелиловского района. На акцию вышли как местные жители, так те, кто проживает в других городах и селах Башкирии.

В митинге участвовали около двух тысяч человек, они потребовали признать горный хребет особо охраняемой зоной. Эколог, ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников отметил, что в случае начала работ в районе произойдет экологическая катастрофа, в воду попадут медь, сурьма, мышьяк. Это произойдет из-за того, что на горе берут свои истоки реки Малый и Большой Кизил, вдоль их берегов расположено более 40 поселений Башкирии и Челябинской области с общим населением в 500 тысяч человек.

Позднее Русская медная компания (РМК) заявила о невозможности продолжения работ по освоению месторождения на Салаватском участке недр в Абзелиловском районе. Также не будет продолжено проектирование строительства горно-обогатительного комбината на этой территории. 

Напомним, ранее после возмущения местных жителей власти Башкирии запретили «Башкирской содовой компании» (БСК) разрабатывать шихан Куштау, который стал памятником природы.

Темы: Республика Башкортостан, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 20:56
Гость: Чукча умеющий читать

Крыктытау и Куштау - разные сопки. По одной уже приняли решение не копать, а по другой ещё нет.
21.09.2020, 20:43
Гость: За чей счёт банкет?

" В митинге участвовали около двух тысяч человек, они потребовали признать горный хребет особо охраняемой зоной... Куштау, который стал памятником природы"
Таки признан: Па́мятники приро́ды (тип особо охраняемых природных территорий)
С какой целью скачут?
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