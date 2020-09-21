]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин повысил зарплаты судьям

23:24 21.09.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Оклады судей в России будут повышены с 1 октября на 3%. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно указу, индексация коснется окладов судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов. Подчеркивается, что такое решение принято "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия".

Индексация окладов судей, как правило, происходит ежегодно. Так, с 1 января 2018 года они были увеличены на 4%, а с 1 октября 2019 года - на 4,3%, напоминает ТАСС.

Темы: Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2020, 08:28
Гость: Имей совесть

А что это?
22.09.2020, 08:23
Гость: stalker

Сперва силовикам, а теперь и судьям. Это и есть единственная опора нашего президента. Общественной поддержки он постепенно лишается, т.к. справа и слева его критикуют. Народ ему припоминает: "пенсионную реформу"; обесценивание рубля; рост поборов, штрафов и акцизов; сокращение финансирования образования и медицины и многое другое. И тут уже никакой офицальной пропагандой ничего не изменишь. Бытие определяет сознание. Вот и подкупает тех, кто ему еще верен.
22.09.2020, 08:10
Гость: однозначно

Верноподданные,премия за правильные судейства.
22.09.2020, 08:02
Гость: Каин XVIII

Кормить нужно невооружённых солдат, а солдаты с ружьями сами себя прокормят.
22.09.2020, 07:49
Гость: заработал 11,36 млн руб

Почему заработал?
Получил.
Интересно только, за что люди в нашей стране получают больше президента?
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации