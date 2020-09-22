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В Минздраве призвали российские предприятия ввести «удаленку»

15:02 22.09.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Компаниям, где теоретически допустим удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики заболевания коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов», – сказал он в ходе круглого стола «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Ранее с похожей рекомендацией выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города рекомендовал столичным работодателям продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Как пояснил градоначальник, чем больше москвичей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 115 810, выздоровели 917 949 пациентов.

Темы: Россия, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 00:01
Гость: ОКО

Минздрав в лице внештатного инфекциониста Владимира Чуланова призвал российские предприятия ввести «удаленку» в связи с К-вирусом. Почему это делает внештатный Чуланов, почему нужно ввести "удаленку"? Этого никто не объясняет. За минувшие сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 115 810, выздоровели 917 949 пациентов. Значит больны 197 861 + 6215 = 204 076. Вопрос: Сколько из этих носителей вируса - госпитализированы? Ведь большинство переносит это, опять же по МИНЗДРАВУ, в легкой форме. Вы вообще-то за время собянинской самоизоляции кашляющих и сопливых видели или встречали? Что-то в нашем царстве-государстве - не так.
22.09.2020, 22:33
Гость: Замечу

Педосатанисты окопались в кремле , и на россйиской эстраде , куда ни глянь.киркоровы , басковы и тд...А на западе вполне адекватные люди , которые даже в коронакризис нашли адекватные решения , и не угрохали экономику , хотя в России вообщем то и угрохивать особо нечего было.
22.09.2020, 18:36
Гость: gvozd

Компаниям, где теоретически допустим удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант
--
и по времени и по содержанию Синхронно с тем что обьявляют педосатанисты на западе - очередное ЦУ получили?
22.09.2020, 17:43
Гость: Юрий СПб

Призываю перевести Госдуму и все ЗАКСы всех муниципальных образований на пожизненную удалёнку от заработной платы. Пусть все эти депутаты получают только премию, которую им будет платить их электорат, в зависимости от результатов работы каждого депутата в отдельности.
22.09.2020, 17:03
Гость: Бесконечное

плато поповой.
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