В Минздраве призвали российские предприятия ввести «удаленку»

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Компаниям, где теоретически допустим удаленный режим работы, следует рассмотреть этот вариант для профилактики заболевания коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов», – сказал он в ходе круглого стола «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Ранее с похожей рекомендацией выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города рекомендовал столичным работодателям продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Как пояснил градоначальник, чем больше москвичей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 115 810, выздоровели 917 949 пациентов.