В Тверской области разбился истребитель Су-30

16:30

Истребитель четвертого поколения Су-30 потерпел крушение в Тверской области.

«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия», - цитирует РИА новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Сообщается, что самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось катапультироваться и выйти на связь. В настоящее время их уже эвакуировали на аэродром базирования.

Напомним, двухместный истребитель Су-30 эксплуатируется с 1992 года. Самолет состоит на вооружении России, Индии, Алжира, Китая, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Анголы и других стран. По информации из открытых источников, за все время эксплуатации было потеряно не менее 18 таких самолетов. В 7 катастрофах погибли 12 человек.