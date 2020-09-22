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В Тверской области разбился истребитель Су-30

16:30 22.09.2020
Су-30
Су-30. Фото с сайта wikimedia.org

Истребитель четвертого поколения Су-30 потерпел крушение в Тверской области.

«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия», - цитирует РИА новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Сообщается, что самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось катапультироваться и выйти на связь. В настоящее время их уже эвакуировали на аэродром базирования.

Напомним, двухместный истребитель Су-30 эксплуатируется с 1992 года. Самолет состоит на вооружении России, Индии, Алжира, Китая, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Анголы и других стран. По информации из открытых источников, за все время эксплуатации было потеряно не менее 18 таких самолетов. В 7 катастрофах погибли 12 человек.

Темы: Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 23:49
Гость: Гость

Да, летчики прошли испытание смертным часом!
22.09.2020, 19:55
Гость: Советский человек

Трудно представить себе такое при Товарище Сталине. Сталин, вставай!
22.09.2020, 18:53
Гость: Иван Иваныч

Вот именно. Лётчики живы, железо наклепают. А тем кто начнёт гавкать про российскую технику" напихать про случаи аварий американских самолётов на раз - два - три.
22.09.2020, 18:32
Гость: подлый агент Госдепа

Визитку Яроша нашли?
22.09.2020, 18:32
Гость: gvozd

Экипажу удалось катапультироваться и выйти на связь
-
это Первое что надо писать, а не в последней строке..
совок до сих пор не выветрился..
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