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Захарова обвинила Запад в дезинформации вокруг отравления Навального

18:01 23.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о дезинформационной кампании вокруг ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«Мы все становимся свидетелями того, как западные страны, руководство этих стран, официальные лица, институты, интеграционные институты, объединения, в которых лидируют соответствующие западные государства, развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг ситуации с российским гражданином Навальным», - сказала Захарова.

При этом она также заявила, что в настоящее время не имеется каких-либо подтвержденных доказательств российского участия в произошедшем и отметила, что Москва не намерена верить Берлину на слово.

«Никаких доказательств некоего российского участия, как они говорят "российского следа", в произошедшем нет и быть не может», - сказала она.

«Берлин, очевидно, совсем не торопится делиться всей этой информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. <...> Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово», - цитирует ТАСС слова Захаровой.

Темы: Министерство иностранных дел РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 21:12
Гость: Викторс

А что же такое происходит ,
У всех русских есть прививка от "новичка" ?
Одних травили не взяло другого травили не берет,
Или срок годности истек ?
А может есть и добровольцы опробовать сей продукт.
23.09.2020, 21:07
Гость: над Западом как Вучичем она не смеется так

где ролик "Основного инстинкта"?
23.09.2020, 19:32
Гость: Ну

Его не включают. Его никак выключить не могут уже давно.
23.09.2020, 18:57
Гость: Иван Иваныч

Ну хоть так. Видимо наш МИД, застрявший в 19-20 веке, ощутил пинки общественного мнения в спину. Наш МИД критикует даже Соловьев. Но надо завязывать с этим вонючим этикетом, и возвращаться к стилистике времён холодной войны.
23.09.2020, 18:39
Гость: Как низко пала наша дипломатия

Так от чего отравился Навальный, что пришлось самолёт сажать и в реанимацию его ложить. Это, что не основание не заводить уголовное дело. Даже если он откушал тухлый чебурек, найдите кто его изготовил или выпил боярышник, найдите кто её гнал. На воре и шапка горит. А если заокеанский резидент замешан, тем более надо заводить дело. Зачем включать дурака, идиоты.
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