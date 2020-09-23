Захарова обвинила Запад в дезинформации вокруг отравления Навального

18:01

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о дезинформационной кампании вокруг ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«Мы все становимся свидетелями того, как западные страны, руководство этих стран, официальные лица, институты, интеграционные институты, объединения, в которых лидируют соответствующие западные государства, развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг ситуации с российским гражданином Навальным», - сказала Захарова.

При этом она также заявила, что в настоящее время не имеется каких-либо подтвержденных доказательств российского участия в произошедшем и отметила, что Москва не намерена верить Берлину на слово.

«Никаких доказательств некоего российского участия, как они говорят "российского следа", в произошедшем нет и быть не может», - сказала она.

«Берлин, очевидно, совсем не торопится делиться всей этой информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. <...> Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово», - цитирует ТАСС слова Захаровой.