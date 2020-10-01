Правительство предложило расширить доступ налоговой к банковской тайне

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Кабинет министров предложил, чтобы в ближайшие три года ФНС предоставили больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав ведомства предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму, сообшает РБК.

В соответствии с инициативой, налоговые органы смогут получать от банков информацию, «необходимую для осуществления налогового контроля». Кроме того, они получат право направлять такую информацию в ответ на запрос компетентного органа иностранного государства.

Вместе с тем правительство РФ предлагает закрепить возможность обмена данными между ЦБ и ФНС. В этом случае Центробанк получит доступ к информации, представляющей налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне. Как говорится в пояснительной записке, мера направлена на «обеление экономики» и «не затрагивает интересы добросовестных налогоплательщиков».

Минувшей весной глава МВД Владимир Колокольцев предложил упросить доступ к банковской тайне правоохранительным органам. Глава ведомства объяснил это тем, что Банк России поздно информирует о признаках преступлений в банковской сфере. В Центробанке заявили, что регулятор своевременно сообщает о нарушениях.