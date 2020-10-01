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Правительство предложило расширить доступ налоговой к банковской тайне

10:53 1.10.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Кабинет министров предложил, чтобы в ближайшие три года ФНС предоставили больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав ведомства предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму, сообшает РБК.

В соответствии с инициативой, налоговые органы смогут получать от банков информацию, «необходимую для осуществления налогового контроля». Кроме того, они получат право направлять такую информацию в ответ на запрос компетентного органа иностранного государства.

Вместе с тем правительство РФ предлагает закрепить возможность обмена данными между ЦБ и ФНС. В этом случае Центробанк получит доступ к информации, представляющей налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне. Как говорится в пояснительной записке, мера направлена на «обеление экономики» и «не затрагивает интересы добросовестных налогоплательщиков».

Минувшей весной глава МВД Владимир Колокольцев предложил упросить доступ к банковской тайне правоохранительным органам. Глава ведомства объяснил это тем, что Банк России поздно информирует о признаках преступлений в банковской сфере. В Центробанке заявили, что регулятор своевременно сообщает о нарушениях.

Темы: Россия, Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 15:09
Гость: Шило

Храните деньги в Сберегательной Банке (стеклянной), она хрупкая, но надежней Любого Банка. Если деньги у вас есть! Е П с Т Е с Т вЕ нН О!!!
01.10.2020, 14:02
Гость: Не надо вешать лапшу

Про очередное "загнивание запада". На западе как раз частная жизнь и все что с ней связано тайна за семью печатями. И это не слова. А уж чтобы получить данные о вашем счете , это надо вам быть террористом . В США есть исключения но это касается платежей юр. Лиц.
01.10.2020, 13:54
Гость: ABCD

В налогооблажающем угаре пр-во окончательно дискредитирует понятие банковский сектор, приводя его в состояние в котором банки будут вызывать у народа полное отвращение и нежелание иметь дело с ростовщиками, которые слились в экстазе с второй группой кровососов- налоговыми органами. Тут не нужно быть гением что бы понять, народ снова прибегнет к старой оправдавшей себя тактике- хранить денежке в валюте и по дальше от упырей из банков и налоговой.
Хотя в РФ ростовщики себя и так давно дискредитировали.
Странная политика властей РФ вызывает много вопросов и недоверие- с одной стороны пр-во хочет не просто заглядывать в карман народу, и при этом держать в кармане народа свою руку, с другой хотят что бы народ ходил с зашитыми карманами.
Что касается чиновников и буржуазию то они давно не пользуются услугами отечественных ростовщиков, предпочитая ездить за границу и там становится клиентами западных банков.
01.10.2020, 12:43
Гость: Тоже Димон

Всё ближе и ближе подбираются наши правители к остаткам денег россиян.
01.10.2020, 12:04
Гость: gvozd

опять и снова, это Приказ из за бугра.
рф была последней кто еще не уничтожил полностью понятие банковской тайны и не открыла Полный достуо к частной жизни граждан карательным органам - на западе это сделано уже давно у повсеместно.
"расширить доступ налоговой к банковской тайне"
--
надо писать - Уничтожение остатков банковской тайны и полное Уничтожение прав граждан на тайну частной жизни и вкладов - по приказу т.н. "международных институтов".
и надо же совпадение какое, опять силуанов только что терся в этих "институтах" мирового Кагала и привез дарагим рассеянам очередные подарки, которые они Якобы у него просили.
законодательная инициатива у Исполнительной власти - это прямая дорога к Фашизму.
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