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В Думе предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул

09:05 2.10.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуме высказали предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска одному из родителей школьников младших классов на период удлиненных осенних каникул.

Как пишет издание RT, с данной инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Соответствующие письма она направила на имя главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой. 

В своем письме Строкова напомнила, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве, столичные школьники уйдут на двухнедельные каникулы. 

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в тексте парламентария.

Она добавила, что данная мера позволит обезопасить ребенка в данный период, а также станет поддержкой для родителей-одиночек, которым не с кем оставить младшеклассников. 

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о досрочных осенних каникулах в московских школах, которые пройдут с 5 по 18 октября. В этот период не планируется проведения занятий в дистанционном формате. Школьникам рекомендовано провести это время дома или на даче. Все детские досуговые кружки и секции также будут закрыты для посещения.

Темы: Коронавирус, Москва, Российские школьники, Школьное образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 12:33
Гость: *

Оплачивать отпуск, естественно должен работодатель, а не любимое государство.)))
По уму, надо запереть на карантин все нетрудоспособное население. Школоту, студентов и пенсионеров. Пусть дома сидят, а не заразу разносят. А те, кто налоги платит и содержит все вышеперечисленные категории пусть работают.
02.10.2020, 10:46
Гость: Оттудова

Нижняя палата бояр (феодалов) что-та начала подозревать? ;-)
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