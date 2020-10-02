В Думе предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул

09:05

В Госдуме высказали предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска одному из родителей школьников младших классов на период удлиненных осенних каникул.

Как пишет издание RT, с данной инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Соответствующие письма она направила на имя главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

В своем письме Строкова напомнила, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве, столичные школьники уйдут на двухнедельные каникулы.

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в тексте парламентария.

Она добавила, что данная мера позволит обезопасить ребенка в данный период, а также станет поддержкой для родителей-одиночек, которым не с кем оставить младшеклассников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о досрочных осенних каникулах в московских школах, которые пройдут с 5 по 18 октября. В этот период не планируется проведения занятий в дистанционном формате. Школьникам рекомендовано провести это время дома или на даче. Все детские досуговые кружки и секции также будут закрыты для посещения.