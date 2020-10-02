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Московские компании будут штрафовать за оставление сотрудников в офисах

15:20 2.10.2020
Фото с сайта pixabay.com

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что компании, которые не переведут своих работников на удаленный режим работы, могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.

«За несоблюдение положений указа мэра Москвы предусмотрена административная ответственность. В том числе, за несоблюдение требований по численности работников, переведенных на дистанционный режим, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для предпринимателей без юрлица - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», - цитирует ТАСС слова Немерюка.

Немерюк также заявил, что административная ответственность предусмотрена и за нарушение домашнего режима для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 22:47
Гость: Гость

Интересно, а зачем тогда нужны все эти работники дома - носки вязать, что ли? Это же даже коню понятно, что их просто выбросят на улицу - потому что они все уже лишние люди. Что, тяжело честно сказать человеку в глаза - пошёл вон. Конечно, намного легче это сделать прикрываясь смертельной опасностью. По крайней мере так не чувствуешь себя подлецом. Как это все знакомо. Только самый страшный грех - это как раз обман доверия. Беда в том, что они вам верят - так что отвечать все равно придётся. Со своего опыта могу сказать, что в данном случае наказание наступает ещё быстрее, нежели бы человек вас проклял. Почему-то именно этот грех вызывает почти мгновенную реакцию со стороны Высших сил. Я ещё сама не разобралась, в чем здесь дело - надо будет изучить этот вопрос. Но факт остаётся фактом. Лучше бы вы честно им сказали, что все давно украдено, поэтому мир теперь в большой заднице, чем лгать, прикрываясь этим злосчастным вирусом. Ну линчевали бы они вас - и что с того? Думаете, так намного дольше проживете?
02.10.2020, 22:10
Гость: а на каком интересно основании

административная ответственность предусмотрена и за нарушение домашнего режима для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, аспиды?

И почему не прилагается перечень хронических заболеваний.

НИ ЗА ЧТО НЕ ПОВЕРЮ ЧТО ВЛАСТЬ О ПОЖИЛЫХ ЗАБОТИТСЯ. НИ. ЗА. ЧТО.
02.10.2020, 20:46
Гость: личный опыт

помню как энти штрафовальщики вошли в электричку и попытались всех построить (наденьте маски, мол, а то укусим!). Так на следующей же станции их с позором и чуть ли не пинками выперли из вагона: достали уже издеваться над людьми!
02.10.2020, 20:15
Гость: Оттудова

Разгоните Кремль и Думу. Меньше дури придумают.
02.10.2020, 18:39
Гость: Один - с сошкой, 70 офисов - с ложкой

Все доходы от нефти съедают офисы. Всяческие "меры поддержки бизнеса", прямые дотации да изощрённо извилистые субсидии расфуфыренным компашкам гробят страну по-круче мифического "злого Запада".
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