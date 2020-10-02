Московские компании будут штрафовать за оставление сотрудников в офисах

15:20

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что компании, которые не переведут своих работников на удаленный режим работы, могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.

«За несоблюдение положений указа мэра Москвы предусмотрена административная ответственность. В том числе, за несоблюдение требований по численности работников, переведенных на дистанционный режим, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для предпринимателей без юрлица - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», - цитирует ТАСС слова Немерюка.

Немерюк также заявил, что административная ответственность предусмотрена и за нарушение домашнего режима для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.