В Камчатском крае выясняют причины массовой гибели морских животных

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Большое количество погибшей морской живности выбросило на побережье курильского острова Парамушир. Местные жители опасаются, что это связано с экологическими проблемами, возникшими в конце сентября на Камчатке.

"Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает", - сообщил местному изданию astv.ru житель Северо-Курильска Александр.

После жалобы серферов на резь в глазах и першение в горле специалисты краевой гидрометслужбы провели исследования воды и выяснили, что в одной пробе обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах - превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу.

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных на побережье Камчатского края.

"Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Северо-восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой разобраться в ситуации, связанной с причиной массового выброса мертвых морских животных в регионе", - сказали ТАСС в пресс-службе аппарата полпреда.

"На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Предварительно, по данным властей, можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.