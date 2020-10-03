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Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

17:46 3.10.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список... начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — приводят ее слова «Ведомости».

Захарова назвала «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти» введение Европейским союзом (ЕС) санкций против 40 высокопоставленных лиц Белоруссии, которых считают ответственными за «фальсификацию» выборов в республике и нарушение прав человека. Также представитель МИД обвинила ЕС в нарушении принципов устава ООН и хельсинкского заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела государств.

Ранее ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Белоруссии. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.

МИД Белоруссии анонсировал введение ответных санкций против официальных лиц ЕС. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подобные шаги ЕС могут привести к еще более серьезным последствиям, в том числе к выходу Белоруссии из совместных программ и проектов.

Темы: Россия, Белоруссия, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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03.10.2020, 22:44
Гость: www

Чего ждём? Давно бы запретили ввоз авто из Германии, а не химокорочка и пластмассовые яблоки из Польши. Счас главное не забыть заморозить активы чиновников ЕС в России, по ответным санкциям. А лучше лично поиди и спали их виллы в Крыму и Сочи. Наверняка эти гады там окопались.
03.10.2020, 22:42
Гость: demos

Ура, дошла таки партия посольского кокаина до МИДа и машка проснулась.)
03.10.2020, 22:03
Гость: Уже

умные на Западе уже давно куплены НАШИМИ ДЖИГИТАМИ. Но пока не раскрывают. А американами куплены видно и без очков кто. Дебилы бездельников-дебилов и покупают.
03.10.2020, 21:57
Гость: Никола

Ну, если подумать, то умные санкции на ЕС ударят больнее ЕС, чем Россию.
Насчет трубоукладчика, то свисток был не Евросоюза, а Евросоюзу и трубоукладчик как там был, так и там и крутится. И совсем не факт, что Газпром на этой задержке проиграл. Был бы СП-2 закончен, контракты на газ сейчас были бы по мизерным ценам. А вот протянуть запуск СП-2 год другой, надо будет посмотреть сколько там Европа будет готова платить за этот газ, когда надо будет не только дома греть, а всю химию поднимать снова. Да и бензина будет не хватать. И композиты не в Европах основное производство. Начиналось-то в СССР. Горби загубил, но ведь можно и восстановить. У нас катера в гаражах из эпоксидки делали еще в 60-х годах прошлого века. Технологии-то не забыты. Заводы погублены, но их построить проще, чем госпиталя. И люди многое живы. А вот голубые на Западе технологии не знали и не узнают.
03.10.2020, 20:53
Гость: красный шаман

Тожет присоединяюсь! Холодную зиму на вас лицемеры-фарисеи .Аминь.
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