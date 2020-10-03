Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

17:46

Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список... начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — приводят ее слова «Ведомости».

Захарова назвала «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти» введение Европейским союзом (ЕС) санкций против 40 высокопоставленных лиц Белоруссии, которых считают ответственными за «фальсификацию» выборов в республике и нарушение прав человека. Также представитель МИД обвинила ЕС в нарушении принципов устава ООН и хельсинкского заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела государств.

Ранее ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Белоруссии. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.

МИД Белоруссии анонсировал введение ответных санкций против официальных лиц ЕС. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подобные шаги ЕС могут привести к еще более серьезным последствиям, в том числе к выходу Белоруссии из совместных программ и проектов.