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Общественная приемная депутата Госсовета Шугалея заработала в Коми

01:37 4.10.2020
Максим Шугалей. Фото: РИА ФАН

Общественная приемная депутата Госсовета Максима Шугалея заработала для жителей Коми в Сыктывкаре. К волонтерам можно обратиться со своей проблемой уже с 3 октября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Шугалей первым из выбранных на сентябрьском голосовании депутатов открыл общественную приемную в Сыктывкаре. Несмотря на то, что он сам находится в ливийской тюрьме на незаконном основании, от его имени гражданам будут помогать его однопартийцы и соратники.

Приемная работает пять дней в неделю с 14 до 20 часов. Людям будут помогать не только волонтеры, но и юрист. По словам председателя регионального отделения партии «Родина» Александра Пасечника, проблемы граждан будут решаться не только через отделения партии, но и через статус депутата городского совета Сыктывкара.

Партию на прошедших выборах в Госсовет поддержали 9,83% населения региона, что позволило «Родине» получить один мандат, переданный впоследствии Шугалею.

Темы: В России
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