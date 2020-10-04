Общественная приемная депутата Госсовета Шугалея заработала в Коми

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Общественная приемная депутата Госсовета Максима Шугалея заработала для жителей Коми в Сыктывкаре. К волонтерам можно обратиться со своей проблемой уже с 3 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шугалей первым из выбранных на сентябрьском голосовании депутатов открыл общественную приемную в Сыктывкаре. Несмотря на то, что он сам находится в ливийской тюрьме на незаконном основании, от его имени гражданам будут помогать его однопартийцы и соратники.

Приемная работает пять дней в неделю с 14 до 20 часов. Людям будут помогать не только волонтеры, но и юрист. По словам председателя регионального отделения партии «Родина» Александра Пасечника, проблемы граждан будут решаться не только через отделения партии, но и через статус депутата городского совета Сыктывкара.

Партию на прошедших выборах в Госсовет поддержали 9,83% населения региона, что позволило «Родине» получить один мандат, переданный впоследствии Шугалею.