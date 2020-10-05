The Q (Николай Вдовиченко) «H2Q»

Исполнитель: The Q, Название: «H2Q», Стиль: панк-рок, Год: 2020

В последнее время у Ника Вдовиченко открылось второе дыхание. В год он выпускает по два-три альбома, причем — не только своей «титульной» группы «Западный Фронт», но и нового проекта The Q. Сюда подтягиваются песни, не вписывающиеся из-за своего «несерьезного» посыла во «фронтовую» концепцию.

Они были у Ника и раньше (яркий пример - «За водкой»), но их приходилось включать бонусами в альбомы «Западного фронта» (или же, например, в специальные релизы, вроде прошлогодней юбилейной «Родины»). Теперь же Вдовиченко совершенно спокойно помешает их в антураж фильма «Кин-дза-дза», вновь ставшего актуальным из-за своего абсурдистского антитоталитарного посыла. Репризой на музыку Гии Канчели из этой картины начинается и завершается диск «H2Q».

Традиционные для экзистенциального панка (к которому де факто относится «Западный Фронт») темы здесь обыгрываются совершенно по-новому. Слушая «Партизанскую», невольно вспоминаешь бывшего согруппника Ника Вдовиченко Ермена Ержанова с его написанным для группы «Мракобесы весны» «Оторвановским вальсом». Но у The Q гибель героя-маргинала лишена трагического флера — он спокойно переходит в иное измерение, а комический эффект вызывает упоминание о «пробитом навылет» компакт-диске группы «Сплин».

«Виртуальная сказка» о царе Мартеиьяне — оммаж недавно умершему лидеру группы «Соломенные еноты» Борису Усову. В истории о том, как виртуальный Змей Горыныч увел-таки у царя Мартьемьяна Василису Прекрасную, веселого мало — недаром и сам Вдовиченко доверительно признает: «Знаю, вам конец не понравится». Но радость узнавания и гомерический смех вызывают именно аранжировочные элементы, вроде или звуков компьютерной стрелялки, явно стилизованных под игровые приставки 90-х годов.

Работа звукорежиссера, таящегося под неприметным ником Макс, выше всяких похвал. Саунд альбома не просто отличается высоким качеством, но и отлично подчеркивает атмосферу тотального стеба, будь то взволнованное латино в истории поездки рязанских мачо на дачу «Сомбреро», эффектно встроенная в «То плющит, то прет, то колбасит» тема из советской детской песни «В гостях у сказки» или уютная стилизация под Бориса Гребенщикова в вольном кавере «Хилый закос под БГ».

Есть в альбоме и вполне серьезные вещи, вроде «Снов», известных еще по актюбинскому прошлому Нику Вдовиченко. Но, видимо, завуалированное упоминание в тексте друна певца из той же тусовки Владимира «Хомяка» Белканова («сказочник-Хомяк зажигает свечи») придает песне черты дружеского шаржа.

Альбом хочется постоянно переслушивать. И каждый раз адресуешь Нику сакраментальный вопрос «отчего же, дружище мой Вася, меня то плющит, то прет, то колбасит?» Судя по всему, примерно то же самое состояние испытывает и сам Вдовиченко — иначе бы проект The Q не был бы столь искрометным.