]]>
]]>
Главная Туризм Новости

В Совфеде допустили закрытие границ и сокращение количества полетов

12:15 5.10.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Член Совета Федерации Валерий Рязанский назвал возможным повторное закрытие границ России и сокращение числа авиарейсов из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — цитирует сенатора агентство.  Политик отметил, что некоторые страны уже предприняли серьезные меры. В пример он привел Израиль, где введен государственный карантин.

«Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», — пояснил Рязанский.

Между тем оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что пока не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения.

За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Петербурге (407) и Подмосковье (339). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 225 889 россиян.

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Совет Федерации ФС РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2020, 15:57
Гость: оффшорные патриоты против

Додумаются в Совфеде до такого,а как быть с нажитым непосильным трудом в странах НАТО?
05.10.2020, 15:54
Гость: Гы-гы- Теперь эти отпускники,

мать их, вторую волну заразы нам принесли!!! =
Завидовать нехорошо, если денег нет на Турцию. Понятно же что заявы нищеброда.

"Вторая волна" якобЭ, идёт везде, в том же Израиле, откуда в Турцию и Крым никто не летал.
Крым , кто не в курсе, это Россия.МАть их тех кто этого не знает)))
Наша главбух прилетела две недели назад из Турции, ничего не привезла, ей 70 лет. Говорит в Турции больных меньше чем у нас,если заразиться то тодбко в самолёте. Сдавала тест, стоит 2500р.
05.10.2020, 15:06
Гость: Оттудова

В Совфеде надо на входе грабли разложить. Пусть ходЮт. ;-)
05.10.2020, 13:36
Гость: Гость

Так и не надо было вообще открывать границы, пока все не закончится! Депутаты стремились к своим швейцарским виллам, это понятно. Но простой народ какого.. выпустили в Турцию и Крым?! Чем думали?!! Теперь эти отпускники, мать их, вторую волну заразы нам принесли!!! Ешьте, не обляпайтесь!
05.10.2020, 13:34
Гость: Юляша

Что значит "допустили" ?
Закрыть все немедленно !!!
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации