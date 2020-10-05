В Совфеде допустили закрытие границ и сокращение количества полетов

12:15

Член Совета Федерации Валерий Рязанский назвал возможным повторное закрытие границ России и сокращение числа авиарейсов из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — цитирует сенатора агентство. Политик отметил, что некоторые страны уже предприняли серьезные меры. В пример он привел Израиль, где введен государственный карантин.

«Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», — пояснил Рязанский.

Между тем оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что пока не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения.

За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Петербурге (407) и Подмосковье (339). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 225 889 россиян.