Москва выделила 45,8 млн руб. на массовые мероприятия в честь парада 1941г.

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Власти Москвы, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в столице, намерены провести массовые мероприятия, посвященные 79-летию исторического парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. На эти цели планируется выделить 45, 8 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, на котором размещен соответствующий тендер. Он был размещен 5 октября 2020 года, заказчик - Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

Проведение массовых мероприятий планируется с 26 октября по 8 ноября 2020 года, говорится в Техническом задании.

Выделенные деньги планируется потратить в том числе на "разработку сценарного плана и литературного сценария мероприятия, включающего не менее 7 интерактивных зон", на "разработку и предоставление художественно-декорационного оформления" и другие мероприятия по подготовке и проведению театрализованных представлений и исторических реконструкций.

При этом в Москве зафиксированы "два негативных антирекорда" по заболеваемости коронавируской инфекцией, пишет РБК. 6 октября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных.