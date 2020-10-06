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Москва выделила 45,8 млн руб. на массовые мероприятия в честь парада 1941г.

13:24 6.10.2020
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Власти Москвы, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в столице, намерены провести массовые мероприятия, посвященные 79-летию исторического парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. На эти цели планируется выделить 45, 8 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, на котором размещен соответствующий тендер. Он был размещен 5 октября 2020 года, заказчик -  Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

Проведение массовых мероприятий планируется с 26 октября по 8 ноября 2020 года, говорится в Техническом задании. 

Выделенные деньги планируется потратить в том числе на "разработку сценарного плана и литературного сценария мероприятия, включающего не менее 7 интерактивных зон", на "разработку и предоставление художественно-декорационного оформления" и другие мероприятия по подготовке и проведению театрализованных представлений и исторических реконструкций.

При этом в Москве зафиксированы "два негативных антирекорда" по заболеваемости коронавируской инфекцией, пишет РБК. 6 октября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. 

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 16:37
Гость: пир во время чумы

Москве некуда девать деньги,с жиру бесятся.
06.10.2020, 15:59
Гость: stalker

Какие "массовые" мероприятия могут быть в условиях вновь вводимых ограничений из-за коронавируса ? Опять лапшу на уши вешают ?
06.10.2020, 14:56
Гость: Штурман

На сколько млн. рублей ежегодно обходится работа и материалы по закрытию мавзолея от глаз народа? Наверно во много раз больше чем 46 млн. руб. так как за эти годы, когда по приказу из Кремля много раз скрывали от народа памятник основателю РСФСР,СССР и даже современной РФ, так как только благодаря Ленину и большевикам сейчас власовцы могут править такой большой страной как Россия. Не было бы у России таких вождей как Ленин и Сталин,то сейчас не было бы повода праздновать великие победы великой страны.
06.10.2020, 14:48
Гость: Оллес

На такие копейки и ленточек не раздашь ...А,впрочем - не до парадов сегодня время.
06.10.2020, 14:40
Гость: такс

Почему не отмечают взятие Парижа в войне 1812 года Надо напомнить и главное отсалютовать
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