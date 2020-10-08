Авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения

15:24

Авиакомпании будут обязаны устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения. Данное требования для новых самолетов (только поступивших в парк перевозчика) станет обязательным с 2023 года, а для уже используемых самолетов с 2025 года.

Как отмечается в постановлении правительства, самолеты должны оснащаться средствами, которые будут обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)».

Иностранные авиакомпании также будут обязаны следовать данному требованию, а вся собранная видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток, сообщает «Интерфакс».

По оценкам «Аэрофлота» (проводилась в 2018 году) установка видеокамер в салонах самолетов обойдется российским авиакомпаниям примерно в 40 млрд рублей.