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Авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения

15:24 8.10.2020
Самолет компании Transaero
© KM.RU, Кирилл Зыков

Авиакомпании будут обязаны устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения. Данное требования для новых самолетов (только поступивших в парк перевозчика) станет обязательным с 2023 года, а для уже используемых самолетов с 2025 года.

Как отмечается в постановлении правительства, самолеты должны оснащаться средствами, которые будут обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)».

Иностранные авиакомпании также будут обязаны следовать данному требованию, а вся собранная видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток, сообщает «Интерфакс».

По оценкам «Аэрофлота» (проводилась в 2018 году) установка видеокамер в салонах самолетов обойдется российским авиакомпаниям примерно в 40 млрд рублей.

Темы: Авиасообщение в России, Законотворческая деятельность в России, Авиация
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 23:52
Гость: gvozd

поди очередная "новация" из пендосии..
русские не пендосы..
08.10.2020, 22:00
Гость: Оттудова

Пусть тендер выиграет компания с таджиками - налепят короб или гофру посреди салона, наделают скруток, и, в конечном результате, самолёт по этой причине рухнет. Зато будет самый дешёвый вариант ;-).
08.10.2020, 20:07
Гость: Рекомендую

В ватерклозете , а потом миллионы просмотров на ютубе..профит от рекламы.
08.10.2020, 17:42
Гость: ежу

нужно больше слежки, еще больше, чтоб из каждого угла можно было следить.
08.10.2020, 16:19
Гость: Пилоты

будут развлекаться?
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