«Разъяснения» Собянина никуда не годны. Главные вопросы мэру Москвы

Сегодня, по осени, Сергей Семёнович начал разгоняться до своего весеннего уровня, видимо, с прицелом превзойти прежнюю амплитуду ограничений, поучений, страшилок, преследований, штрафов

Сообщают, что мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях в Москве из-за коронавируса. Действительно, власти Москвы, руководимые Собяниным, в вопросах ограничений большие специалисты. Моду на ограничения в связи с коронавирусом по другим регионам задают именно власти Москвы и мэр. И сейчас ответы Сергея Семеновича называют не иначе как «разъяснения», то есть то, что, как бы, не подлежит сомнению, а является вразумлением непонятливым гражданам. Разъяснения содержатся в личном блоге градоначальника.

До этого, кстати, Собянин привычно пригрозил штрафами не отчитавшимся об удаленке компаниям. Работодатели в Москве должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы. Как известно, по его требованию на «удалёнку» должны быть отправлено 30% сотрудников предприятий. За нарушение будет грозить штраф или (!) приостановление работы! Административно-технические инспекторы будут проводить проверки соблюдения этих требований.

Отвечая на вопросы в своём блоге, Собянин пишет, что «ученые еще слишком мало знают о COVID-19, нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни, неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно». Он обращает внимание, что в Москве ситуация с распространением инфекции меняется не в лучшую сторону, власти вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, для них приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Столичные школы ушли на двухнедельные каникулы. По предыдущим заявлениям Собянина известно, что после каникул школы Москвы перейдут на дистанционное обучение.

Показателен один из ответов в его блоге.

Вопрос: «Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?»

Ответ мэра: «Да… необходимо оставаться дома».

Приказ такой – сиди дома!

Собянин в своих «разъяснениях» напомнил, что посетители магазинов и пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, перчатки также необходимы, так как они защищают от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом. Еще раз разъяснил, что, например, на покупателей в магазинах без масок сотрудниками внутренних дел оформляются штрафы в 4 тыс. рублей. «Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную Правительства Москвы (дается эл. адрес приемной)» - особая отметка мэра.

Ещё Сергей Семенович рассказал об огромных средствах, выделенных правительством Москвы на борьбу с пандемией, не уточнив, правда, насколько оправданы и эффективны эти расходы. Не рентабельнее ли было использовать эти средства на иные важные социальные вопросы, а не придумывать некоторые странные ограничения, на компенсацию которых летят миллионные средства? Содержатся на сайте С.С. Собянина и иные «ценные», но не менее спорные «разъяснения».

Ознакомившись с напутствиями Сергея Семеновича, хочется спросить: зачем сотрясать воздух, отвечая на второстепенные вопросы, да ещё и придавая сомнительным «ответам» смысл «разъяснений»?

А потому хочется задать некоторые главные вопросы.

Не считает ли Сергей Семенович излишне жесткими и неадекватными, а также противоречащими действующему законодательству, меры по введению пропускного режима в Москве весной этого года? Со всей системой «цифровых пропусков», QR-кодов, отслеживанием и поимкой «преступников», нарушающих «режим». И сегодня, по осени, Сергей Семёнович начал разгоняться до своего весеннего уровня, видимо, с прицелом превзойти прежнюю амплитуду ограничений, поучений, страшилок, преследований, штрафов и т.д.

Не кажется ли мэру, что сегодняшними мерами (впрочем, как и прежними) по ограничению работы предприятий и иных юридических лиц он просто «сажает» экономику столицы, а значит, и уровень социальной обеспеченности, и здоровье граждан? Разве не понимает Собянин, что в реальности работников предприятий будут отправлять в отпуска за свой счет или иными мерами снижать уровень выплат, потому что далеко не всю работу можно осуществлять удалённо?

Учебный и воспитательный процесс в школах столицы, как и по всей стране, и без того полуразрушен ввиду всяческих «либеральных» реформ, так ещё поверх того накладывается «дистанционка» для учащихся. Не считает ли мэр, что этим наносится колоссальный урон воспитанию и образованию подрастающего поколения?

Не приносит ли нахождение граждан в своих квартирах вследствие ограничительных мер в борьбе с распространением коронавируса больший урон их физическому и психологическому здоровью?

Где, кем и как доказано, что хоть в какой-то степени снижают степень заражения резиновые перчатки?

Насколько эффективны маски? Разве не понимает мэр, что использование масок в течение только двух часов, а потом менять их на новые (о чём говорят биологи и медики, рассуждая о сроке действия маски) – практически невыполнимое условие для граждан? В реальности в масках, не меняя их, находятся люди (их просто обязывают натягивать маски) намного более продолжительный срок, когда маски затрудняют дыхание, провоцируя болезни дышащего в маске и не защищая окружающих от вируса. Не является ли кампания по маскам и перчаткам не столько мерой в борьбе с пандемией, сколько «коммерческим» проектом? И вообще, не считает ли мэр, что маска уродует человеческий облик?

Кем, как и когда произведен квалифицированный анализ ограничительных мер? Простые заверения и декларации об «эффективности» ограничительных мер прошу не путать с настоящим анализом и научными выводами. Тем более, что сам Сергей Семенович пишет, что «ученые еще слишком мало знают о COVID-19…» Не целесообразнее ли сначала разобраться в том, что «мало знают»?

Не кажется ли мэру, что просьба сообщать в мэрию о нарушителях «режима» является потаканием стукачеству?

Не думает ли Собянин, что избранный им стиль общения с москвичами и гостями столицы (поучительный и в некотором смысле – надменный) является недопустимым и с моральной стороны, и с точки зрения здравого смысла?

Напомню, что весной этого года в связи с коронавирусом в заявлениях и действиях С.С. Собянина сначала легко повеяло диктаторскими замашками, затем это проявилось в более явной форме. И всё это время не прекращались попытки пиара на теме коронавируса. Отсюда вопрос. Сергей Семенович, случайно, не озабочен проблемой «трансфера власти», подковёрной борьбой за более высокие государственные посты?

Не являются ли вообще все указанные выше ограничительные меры, насаждаемые властями Москвы, а также соответствующие «разъяснения» мэра простым обоснованием для дальнейшей массовой вакцинации жителей Москвы и вообще граждан страны?

Надеюсь, хоть в какой-либо форме, пусть не лично Собянин, но его службы, удосужатся ответить на эти вопросы? Хотя, признаюсь, надежда слабая, вероятнее, С.С. Собянин молча будет продолжать гнуть своё.