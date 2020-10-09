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Олег Газманов испытывает острую нехватку денег из-за пандемии

15:55 9.10.2020
Олег Газманов испытывает острую нехватку денег из-за пандемии
Олег Газманов © KM.RU

Олег Газманов пожаловался на серьезные финансовые затруднений из-за запрета на массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19.

Певец назвал стереотипом народные представления о том, что артисты купаются в денежных знаках, сообщает КП. Газманов напомнил, что его коллектив состоит из 17-ти человек, которым он выплачивает зарплату и в период простоя. Между тем, у исполнителя уже отменилось порядка ста концертов. Газманов посетовал, что индустрия развлечений практически загнулась, а властям нет до этого дела.

В марте Олег Газманов был вынужден уйти на карантин, так как побывал в компании, где присутствовал зараженный коронавирусом Лев Лещенко.  

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 00:22
Гость: Гг

Симфонищенский.
09.10.2020, 20:55
Гость: А что

За рекламу поправок не заплатили? Или проел уже ?
09.10.2020, 20:14
Гость: Гость

Да кому и нужны эти осколки попсы 90х. Кто по старой памяти на корпоратифчик позовет, под вискарь слезу ностальгии пустить. Или бюджет где освоить помогут на культмасс, день города, день ЖКХ, и.т.д. Так, что только польза с таких запретов , целей будут провинцальные бюджеты ), ну а 'рок волне' тех же 90х не привыкать жить без офицальных концертов, ведь не слышно жалоб от БГ, Шевчука, Кинчева, Бутусова )))
09.10.2020, 19:32
Гость: Юляша

Ну,где-то на 10 миллионов пирожков ему точно хватит.Не считая особняка.
09.10.2020, 19:31
Гость: Психиатръ

Газманыч,так ты ведь не просто так,а муж самой Мавроди ?У жинки-то ,поди,из наворованного осталось,на пропитание хватит :))
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