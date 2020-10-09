Олег Газманов испытывает острую нехватку денег из-за пандемии

15:55

Олег Газманов пожаловался на серьезные финансовые затруднений из-за запрета на массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19.

Певец назвал стереотипом народные представления о том, что артисты купаются в денежных знаках, сообщает КП. Газманов напомнил, что его коллектив состоит из 17-ти человек, которым он выплачивает зарплату и в период простоя. Между тем, у исполнителя уже отменилось порядка ста концертов. Газманов посетовал, что индустрия развлечений практически загнулась, а властям нет до этого дела.

В марте Олег Газманов был вынужден уйти на карантин, так как побывал в компании, где присутствовал зараженный коронавирусом Лев Лещенко.