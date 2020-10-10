В Хабаровске силовики впервые разогнали митинг в поддержку Фургала

11:44

В Хабаровске сотрудники силовых структур впервые разогнали митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фурлага, задержаны десятки участников акции протеста.

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Ленина, люди планировали ночевать у здания Белого дома. Полицейские потребовали их убрать, обещая применить силу в случае неповиновения.

После этого из здания правительства края вышли сотрудники ОМОН. Они начали задерживать участников акции, уводить их в автомобили. Одному из протестующих сломали нос, владельца «Фургаламобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинкой, он потерял сознание, пишет Znak.com со ссылкой на местные СМИ.

По оценке мэрии Хабаровска, на акцию протеста пришли около 500 человек, по данным СМИ — около 1 тыс. человек.

В Хабаровске с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала. Они требуют справедливого суда над ним не в Москве, а в Хабаровске. По версии следствия, Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах. Его арестовали 9 июля. Сам Сергей Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело «политическое».

Фото и видео: DVHAB.ru