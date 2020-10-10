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В Хабаровске силовики впервые разогнали митинг в поддержку Фургала

11:44 10.10.2020

В Хабаровске сотрудники силовых структур впервые разогнали митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фурлага, задержаны десятки участников акции протеста.

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Ленина, люди планировали ночевать у здания Белого дома. Полицейские потребовали их убрать, обещая применить силу в случае неповиновения. 

После этого из здания правительства края вышли сотрудники ОМОН. Они начали задерживать участников акции, уводить их в автомобили. Одному из протестующих сломали нос, владельца «Фургаламобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинкой, он потерял сознание, пишет Znak.com со ссылкой на местные СМИ.

По оценке мэрии Хабаровска, на акцию протеста пришли около 500 человек, по данным СМИ — около 1 тыс. человек.

В Хабаровске с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала. Они требуют справедливого суда над ним не в Москве, а в Хабаровске. По версии следствия, Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах. Его арестовали 9 июля. Сам Сергей Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело «политическое». 

Фото и видео: DVHAB.ru

Темы: Хабаровск, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 19:10
Гость: Хабаровск- русский регион

, где 90%- этнические русские.=
И давно они там стали жить, со времени сотворения мира или как?

=С древности на территории Приамурья проживали палеоазиатские, тунгусские, монгольские племена.

До появления русских здесь проживали племена дауров, эвенков, натков, гиляков и другие, всего около 30 тысяч человек. Освоение землепроходцами Русского государства Дальнего Востока начинается в XVII веке. В 1639 году отряд казаков—землепроходцев во главе с Иваном Москвитиным вышел к берегам Охотского (тогда Ламского) моря. В устье реки Ульи был поставлен первый острог. В 1647 году Семёном Шелковниковым был основан Охотский острог. Это были первые русские поселения в Хабаровском крае.

До середины XIX века территория нынешнего Хабаровска, в соответствии с Нерчинским договором, находилась на нейтральной территории, не разграниченной между Цинской империей и Российской[16]. В 1858 году в китайском городе Айгунь между представителями империи Цин и Российской империи начались переговоры об определении принадлежности спорных территорий. С российской стороны их вёл генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв, с китайской — амурский главнокомандующий Ишань[en. 16 мая (28 мая по новому стилю) 1858 года был подписан Айгунский договор, в соответствии с которым весь левый берег Амура переходил во владение Российской империи, правый берег до реки Уссури переходил во владение Китая, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря был объявлен пребывающим «в общем владени
10.10.2020, 18:42
Гость: stalker

Ну и зачем надо было применять силовой вариант ? Ранее ведь без него обходилось. И ничего страшного тогда не случилось. Думается причина в том, что число участников митинга стало намного меньше. Вот силовики и осмелели. Это ведь не 5, 10 и 15 тысяч разгонять, а всего несколько сотен. Вот смелости и набрались. Только не удивлюсь, если реакция на это будет обратная и число участников на следующем митинге вырастет.
10.10.2020, 18:42
Гость: Людей потому разогнать посягнули,

Что снизилось их, к сожаленью, число:
Когда бы до тысяч оно возросло,
Едва ли б наглеть полицаи рискнули,
Поскольку бы элементарно струхнули!
10.10.2020, 18:36
Гость: Adrinalino Morfius

ВВП все по уму сделал, тупо не обращал внимания на массовку от 100 тыс.чел. до 200 тыс.чел., массовка одним всенародно известным местом прощелкала, что время уходит, а количество массовки берут на измор, в результате осталось до 1 тыс.чел., которую и начали оприходовать, счастье и удачу свою массовики-затейники профукали, и сейчас им вспомнят все речевки и все плакаты…
10.10.2020, 18:09
Гость: а кто это Платошкин

Очередной перец для оттягивания протестного электората. типа неуловимый Джо.
В июне его правда таки словили и посадили, но под домашний арест.
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