Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

07:59 12.10.2020

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшничная.

По ее словам это будет возможно, так как многие ограничительные меры были введены в конце сентября - начале окября. В качестве таких введенных мер она отметила перевод части работающего населения на дистанционный режим и объявление дополнительных каникул для школьников.

Введенные меры, а также более "дисциплинированное" поведение россиян по части применения средств инвидидуальной защиты, должны замедлить темпы роста новых случаев заболеваемости. Однако результат будет заметен не сразу, так как у вируса вызывающего COVID-19 длительный инкубационный период.

"Должно пройти минимум 1,5 инукубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато", - рассказала она РИА Новостям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе сложилась тяжелая ситуация по COVID-19.

"Наши больницы все больше и больше заполняются больными, что увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает", - заявил он, добавив, что особенную озабоченность вызывает количество заболевших в возрасте от 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Он еще раз призвал москвичей соблюдать требования врачей в связи со сложившейся ситуацией.

За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости.

Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.