Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшничная.

По ее словам это будет возможно, так как многие ограничительные меры были введены в конце сентября - начале окября. В качестве таких введенных мер она отметила перевод части работающего населения на дистанционный режим и объявление дополнительных каникул для школьников.

Введенные меры, а также более "дисциплинированное" поведение россиян по части применения средств инвидидуальной защиты, должны замедлить темпы роста новых случаев заболеваемости. Однако результат будет заметен не сразу, так как у вируса вызывающего COVID-19 длительный инкубационный период.

"Должно пройти минимум 1,5 инукубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато", - рассказала она РИА Новостям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе сложилась тяжелая ситуация по COVID-19. 

"Наши больницы все больше и больше заполняются больными, что увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает", - заявил он, добавив, что особенную озабоченность вызывает количество заболевших в возрасте от 65 лет и с хроническими заболеваниями. 

Он еще раз призвал москвичей соблюдать требования врачей в связи со сложившейся ситуацией.

За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости.
Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.

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Комментарии читателей
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12.10.2020, 10:11
Гость: mesozoic_2

«Возможно, это произойдёт в течение следующих 10—20 дней». Но если сравнить графики из "Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ", то РФ никогда не была ни на каком "плато". В Германии, Франции, Италии, Испании... плато = рост зараженных надолго подавили в десятки раз, а в РФ лишь сократили раза в 1,5-2, как в Швеции, все было пущено на самотек - только маски и изоляция не помогут, если нет активных мероприятий = тестов, в РФ они для "элиты" или за деньги.
12.10.2020, 10:06
Гость: Шило

У нас это игра национальная, зайти -выйти! Так и будем прыгать, под дудку ВОЗ и либиралов русофобов!
12.10.2020, 10:00
Гость: Европеец

Никогда этого не было и вот опять ...
12.10.2020, 09:58
Гость: гнус

В народе обозначили "плато" "кишечной пандемии",после "девятого вала" "коронки",начнётся с 2021 года сразу после боя курантов.Но в отличии от нынешних "намордников",принудительно заставят пользоватся памперсами,определённого цвета и "дизайна".
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