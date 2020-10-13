Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в Евросоюзе

© KM.RU, Вадим Черноусов

Нагнетание антироссийских настроений ведет к дестабилизации ситуации в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечают целям стабилизации обстановки в Европе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во время разговора обе стороны также обсудили выполнение минских договоренностей, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также ситуацию в Белоруссии.

При этом Лавров подчеркнул, что если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, «будем вынуждены прекратить с ними общаться».

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