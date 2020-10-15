Россиян хотят освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ с 2021 года

09:15 15.10.2020

Депутаты РФ вернулись к рассмотрению законопроекта о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Как пишет "Интерфакс", согласно документу уже с 1 января 2021 года планируется освободить от выплат такой комиссии все категории граждан.

Законопроект был принят в первом чтении еще в середине апреля. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовым рынкам Игорь Дивинский.

Инициативу отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ поддерживал президент РФ Владимир Путин, который называл такие комиссии "квазинагрузкой" на население.

Тогда документ вызвал неоднозначную реакцию. Так, финансовые организации выступили категорически против, заявив, что это приведет к снижению собираемости платежей ЖКХ, и, как следствие, отразится на работе организаций ЖКХ, что приведет к ухудшению качества коммунальных услуг.

Из-за этого в документ были внесены поправки, согласно которым комиссии запрещалось взимать только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату ЖКХ. Однако весной законопроект так и не был принят и в итоге сейчас депутаты вернулись к его первоначальному виду, убрав данные поправки.

Согласно документу, банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не смогут взимать комиссии с физлиц при оплате ими услуг ЖКХ, а также пеней за неполное или несвоевременное внесение платы. При этом законопроект распространяется на все категории граждан. Также документ обязывает правительство установить единые подходы к взаимодействию между банками, платежными агентами и лицами, оказывающими услуги ЖКХ, при перечислении платы и пеней за услуги ЖКХ.

Законопроект может быть рассмотрен на заседании Госдумы уже 20 октября.