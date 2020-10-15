Мурашко сообщил о состоянии стресса у 70% работающих россиян
По данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающих людей в России испытывают состояние стресса. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал министр здравоохранения. Кроме того, около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска для неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.
«Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — пояснил Мурашко.
Этой весной Мурашко глава ведомства заявлял, что потребление алкоголя в России из-за пандемии выросло на 2–3%.
Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк объяснил связь стресса с вероятностью подхватить COVID-19. По его словам, психические нагрузки снижают иммунитет, иногда под воздействием стресса человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни»
Вот, г....к!
человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения"
Эта "профилактика" и есть стресс!
Программа сокращения населения набирает обороты. Все неудачники и нищеброды должны покинуть "процветающий" мир, чтобы не мозолить глаза своим не потребным унылым видом новому поколению богатых потребителей.
Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/10/15/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/880863-murashko-soobshchil-o-sostoyanii-stress=
А откуда бездельникам из непоймикакого института знать скоко прОцентов в чем находится. При этом кивают на ковид.
90 населения встающей с колен уже 30 лет в стрессе.
То ли дело в СССР, особенно в эру Леонида Ильича. Было известно что будет завтра, через год, через 5. С работы не выгонят, цены не взвинтят,билет на автобус 5 копеек....сейчас живёшь как на вулкане, да ещё опыты на людях ставят. Отслеживают, принуждают намордники носить,камер наставили , не прошедшей испытания вакциной травят, вон в Петрозаводске, на медиках испытывают и в Москве на бюджетниках.
для нас всегда праздник.