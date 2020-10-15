Мурашко сообщил о состоянии стресса у 70% работающих россиян

© KM.RU, Илья Шабардин

По данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающих людей в России испытывают состояние стресса. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал министр здравоохранения. Кроме того, около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска для неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

«Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — пояснил Мурашко.

Этой весной Мурашко глава ведомства заявлял, что потребление алкоголя в России из-за пандемии выросло на 2–3%.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк объяснил связь стресса с вероятностью подхватить COVID-19. По его словам, психические нагрузки снижают иммунитет, иногда под воздействием стресса человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 21:29
    Гость: Путник

    «Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни»
    Вот, г....к!

  2. 15.10.2020, 19:24
    Гость: "иногда под воздействием стресса

    человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения"
    Эта "профилактика" и есть стресс!

  3. 15.10.2020, 18:51
    Гость: Евгений В

    Программа сокращения населения набирает обороты. Все неудачники и нищеброды должны покинуть "процветающий" мир, чтобы не мозолить глаза своим не потребным унылым видом новому поколению богатых потребителей.

  4. 15.10.2020, 18:51
    Гость: В России, по данным

    Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/10/15/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/880863-murashko-soobshchil-o-sostoyanii-stress=
    А откуда бездельникам из непоймикакого института знать скоко прОцентов в чем находится. При этом кивают на ковид.
    90 населения встающей с колен уже 30 лет в стрессе.
    То ли дело в СССР, особенно в эру Леонида Ильича. Было известно что будет завтра, через год, через 5. С работы не выгонят, цены не взвинтят,билет на автобус 5 копеек....сейчас живёшь как на вулкане, да ещё опыты на людях ставят. Отслеживают, принуждают намордники носить,камер наставили , не прошедшей испытания вакциной травят, вон в Петрозаводске, на медиках испытывают и в Москве на бюджетниках.

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