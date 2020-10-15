Мурашко сообщил о состоянии стресса у 70% работающих россиян

18:32 15.10.2020

По данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающих людей в России испытывают состояние стресса. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал министр здравоохранения. Кроме того, около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска для неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

«Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — пояснил Мурашко.

Этой весной Мурашко глава ведомства заявлял, что потребление алкоголя в России из-за пандемии выросло на 2–3%.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк объяснил связь стресса с вероятностью подхватить COVID-19. По его словам, психические нагрузки снижают иммунитет, иногда под воздействием стресса человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения.