СКР возбудил три уголовных дела о хищениях при создании вертолета Ка-62

© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга "Вертолеты России", компании "Камов" и Минпромторга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] "Вертолеты России", "Камов" и Минпромторга", - сказал источник.

Первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе - в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.

Как следует из материалов дел, неустановленные должностные лица АО "Камов" (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО "Вертолеты России". Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО "КумАПП", а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62. Следствие считает, что эти работы были сделаны не в полном объеме. "Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей", - говорится в документах.

Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО "Камов" заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и "Вертолетам России", а также не выполнили сборку двух вертолетов. Общий ущерб в этом случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО "Вертолеты России".

Третье дело возбудили в сентябре 2020 года. Его фабулу источник не привел.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 21:49
    Гость: Евгений В

    Ни один СК не справится с коррупцией в РФ обычными принятыми в мире методами, если во главе ее истоков стоят не подсудные лица с неограниченной властью.

  2. 17.10.2020, 20:24
    Гость: Но без

    подписей? А в банк за чьей подписью шли платёжки?
    Дуркуют следаки прямо на стадии возбуждения показывают, что виновных не будет, окромя крайнего Иван Иваныча.

  4. 17.10.2020, 19:51
    Гость: www

    Неустановленные должностные лица, заключили контракт. Ну ни фига себе. И это о вертолётах речь. Каких тогда лиц в принципе полиция установить может? Только тех, кто обожравшись коньяка, по ошибке вместо дома зашёл в полицию, и упал там с контрактом в руках, паспортом и личными печатями в кармане.

  5. 17.10.2020, 19:26
    Гость: СКР - агенты госдепа?

    Авиацией России Сердюков рулит, он не ворует, а только вид делает, чтобы кругомврагов в заблуждение ввести.

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