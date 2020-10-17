СКР возбудил три уголовных дела о хищениях при создании вертолета Ка-62
Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга "Вертолеты России", компании "Камов" и Минпромторга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] "Вертолеты России", "Камов" и Минпромторга", - сказал источник.
Первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе - в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.
Как следует из материалов дел, неустановленные должностные лица АО "Камов" (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО "Вертолеты России". Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО "КумАПП", а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62. Следствие считает, что эти работы были сделаны не в полном объеме. "Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей", - говорится в документах.
Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО "Камов" заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и "Вертолетам России", а также не выполнили сборку двух вертолетов. Общий ущерб в этом случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО "Вертолеты России".
Третье дело возбудили в сентябре 2020 года. Его фабулу источник не привел.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ни один СК не справится с коррупцией в РФ обычными принятыми в мире методами, если во главе ее истоков стоят не подсудные лица с неограниченной властью.
подписей? А в банк за чьей подписью шли платёжки?
Дуркуют следаки прямо на стадии возбуждения показывают, что виновных не будет, окромя крайнего Иван Иваныча.
Ловят агентов госдепа, которые без намордников.
Неустановленные должностные лица, заключили контракт. Ну ни фига себе. И это о вертолётах речь. Каких тогда лиц в принципе полиция установить может? Только тех, кто обожравшись коньяка, по ошибке вместо дома зашёл в полицию, и упал там с контрактом в руках, паспортом и личными печатями в кармане.
Авиацией России Сердюков рулит, он не ворует, а только вид делает, чтобы кругомврагов в заблуждение ввести.