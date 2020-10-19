Власти Подмосковья ужесточат коронавирусные ограничения

12:53 19.10.2020

Власти Подмосковья объявили об ужесточении ограничений из-за коронавируса.

Так, с 21 октября, в Московской области будут закрыты музеи, выставки, также будут запрещено проведение массовых мероприятий, а том числе спортивных меропритий со зрителями, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Новые ограничения связаны с предстоящими каникулами в образовательных учреждениях.

Кроме того, Воробьев поручил членам регионального правительства рассмотреть рекомендательные меры по ограничению проведения в области свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий в период обострения ситуации с коронавирусом.

"Как мы видим, что для тех, кто отмечает юбилеи, свадьбы, очень часто это заканчивается нехорошо. Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что нужно избегать проведение всех этих увеселительных или торжественных событий", - цитирует РИА Новости слова Воробьева.