Власти Подмосковья ужесточат коронавирусные ограничения

Власти Подмосковья объявили об ужесточении ограничений из-за коронавируса. 

Так, с 21 октября, в Московской области будут закрыты музеи, выставки, также будут запрещено проведение массовых мероприятий, а том числе спортивных меропритий со зрителями, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 

Новые ограничения связаны с предстоящими каникулами в образовательных учреждениях. 

Кроме того, Воробьев поручил членам регионального правительства рассмотреть рекомендательные меры по ограничению проведения в области свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий в период обострения ситуации с коронавирусом. 

"Как мы видим, что для тех, кто отмечает юбилеи, свадьбы, очень часто это заканчивается нехорошо. Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что нужно избегать проведение всех этих увеселительных или торжественных событий", - цитирует РИА Новости слова Воробьева.

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