Власти Москвы допустили введение QR-кодов в непродовольственных магазинах

07:33 19.10.2020

Столичные власти не исключили распространения системы регистрации, введенной в ночных клубах и барах, на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг, первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немерюка.

По его словам, власти Москвы уже приступили к переговораам об этом с представителями бизнес-сообщества.

"Если эта система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы", - заявил Немерюк, добавив, что система "чекинов" является "некой альтернативой полному закрытию".

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.

Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ - можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.

Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.