Власти Москвы допустили введение QR-кодов в непродовольственных магазинах

Столичные власти не исключили распространения системы регистрации, введенной в ночных клубах и барах, на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг, первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немерюка.

По его словам, власти Москвы уже приступили к переговораам об этом с представителями бизнес-сообщества.

"Если эта система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы", - заявил Немерюк, добавив, что система "чекинов" является "некой альтернативой полному закрытию".

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.

Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ - можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.

Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2020, 15:44
    Гость: gvozd

    на самом деле фильм Гениален.
    я всегда задавался вопросом, насколоько Осознанно создатели фильма работали.. или как это часто бывает с художниками - они просто почуствовали неуловимое в воздухе..
    одна фраза "а правительство на другой планете родной.." - Шнобелевская премия, Однозначно.

  2. 19.10.2020, 14:27
    Гость: Dedushka

    У меня нет сотового телефона (дорого и не нужен) и чем мне сканировать QR-коды при походе в парикмахерскую. Пусть тогда всем бедным сразу сделают татуировки на руке (как в Освенциме) и сами при входе их считывают...

  3. 19.10.2020, 13:36
    Гость: скажите пожалуйста, где и на каких курортах

    это вирус разгулялся не на шутку?
    И каких-таких СВОИХ выпускают в антальи?
    Любой мог поехать.
    Наша бухгалтерша, 70 лет ей, слетала в Турцию в середине сентября, ничем не заболела.Сделала тест за 2500.
    Вы просто завистливый нищеброд, нет денег отдохнуть, пксть все сидят на своих огородах.

  4. 19.10.2020, 13:29
    Гость: XeX

    Фильм Данелии Кин-Дза-Дза оказался пророческим. Там тоже пацаки носили цаки и намордники, делали 3 раза "Ку" (квар-код) а за ними зорко следили ецелопы с мигалками на голове...Правда, в конца фильма ецелопы получили трендюлей от народа.

  5. 19.10.2020, 13:19
    Гость: gvozd

    Кстати, в Белоруссии и Хабаровске протесты, скопление народа, а мора нет, штабелями трупы не вывозят.
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    это Реальность и Приговор этой Афере.

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