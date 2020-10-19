Власти Москвы допустили введение QR-кодов в непродовольственных магазинах
Столичные власти не исключили распространения системы регистрации, введенной в ночных клубах и барах, на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг, первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немерюка.
По его словам, власти Москвы уже приступили к переговораам об этом с представителями бизнес-сообщества.
"Если эта система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы", - заявил Немерюк, добавив, что система "чекинов" является "некой альтернативой полному закрытию".
С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ - можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.
Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на самом деле фильм Гениален.
я всегда задавался вопросом, насколоько Осознанно создатели фильма работали.. или как это часто бывает с художниками - они просто почуствовали неуловимое в воздухе..
одна фраза "а правительство на другой планете родной.." - Шнобелевская премия, Однозначно.
У меня нет сотового телефона (дорого и не нужен) и чем мне сканировать QR-коды при походе в парикмахерскую. Пусть тогда всем бедным сразу сделают татуировки на руке (как в Освенциме) и сами при входе их считывают...
это вирус разгулялся не на шутку?
И каких-таких СВОИХ выпускают в антальи?
Любой мог поехать.
Наша бухгалтерша, 70 лет ей, слетала в Турцию в середине сентября, ничем не заболела.Сделала тест за 2500.
Вы просто завистливый нищеброд, нет денег отдохнуть, пксть все сидят на своих огородах.
Фильм Данелии Кин-Дза-Дза оказался пророческим. Там тоже пацаки носили цаки и намордники, делали 3 раза "Ку" (квар-код) а за ними зорко следили ецелопы с мигалками на голове...Правда, в конца фильма ецелопы получили трендюлей от народа.
Кстати, в Белоруссии и Хабаровске протесты, скопление народа, а мора нет, штабелями трупы не вывозят.
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это Реальность и Приговор этой Афере.