Установлен рекордный рост расходов россиян во время пандемии

11:02 22.10.2020

С начала эпидемии COVID-19 расходы граждан РФ достигли рекордных показателей нескольких лет. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир». Они сравнили средние траты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы и пришли к заключению, что за этот год в шести месяцах из девяти расходы жителей России оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Согласно иследованию, траты россиян на товары повседневного спроса в текущем году превысили показатели расходов домохозяйств в предыдущие годы и после отмены ограничений из-за пандемии. Самый высокий рост специалисты отметили в марте 2020-го. Тогда рост составил 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019 году рост достигал 11 процентных пункта.

В минувшие три года в июле рост расходов на необходимые товары снижался. Но 2020 год стал исключением, несмотря на отмену ограничительных мер из-за коронавируса. В июле он достиг пяти процентных пункта. В 2016-2019 годы рекордные значения фиксировали в ноябре–декабре. В декабре 2019 года рост составил 23 процентных пункта.

Ранее эксперты «Ромира» отметили снижение объема свободных денег в домохозяйствах в сентябре 2020 года. Как выяснили специалисты, объем средств, оставшихся после оплаты необходимых товаров и услуг, снизился на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года.