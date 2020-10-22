Установлен рекордный рост расходов россиян во время пандемии
С начала эпидемии COVID-19 расходы граждан РФ достигли рекордных показателей нескольких лет. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир». Они сравнили средние траты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы и пришли к заключению, что за этот год в шести месяцах из девяти расходы жителей России оказывались выше, чем в предыдущие годы.
Согласно иследованию, траты россиян на товары повседневного спроса в текущем году превысили показатели расходов домохозяйств в предыдущие годы и после отмены ограничений из-за пандемии. Самый высокий рост специалисты отметили в марте 2020-го. Тогда рост составил 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019 году рост достигал 11 процентных пункта.
В минувшие три года в июле рост расходов на необходимые товары снижался. Но 2020 год стал исключением, несмотря на отмену ограничительных мер из-за коронавируса. В июле он достиг пяти процентных пункта. В 2016-2019 годы рекордные значения фиксировали в ноябре–декабре. В декабре 2019 года рост составил 23 процентных пункта.
Ранее эксперты «Ромира» отметили снижение объема свободных денег в домохозяйствах в сентябре 2020 года. Как выяснили специалисты, объем средств, оставшихся после оплаты необходимых товаров и услуг, снизился на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще раз повысят цены и бандера побежит с Украины под улюлюкание местных жителей с вилами в руках. А пока гордитесь двумя непостроенными военными базами и не дай Бог начнёте строить под Крымским мостом по пьяни!!!
Прям "Вован и его команда"!
На вопрос: "Как Ваше здоровье?" следует отвечать: "Не дождётесь!" ))
На Щербинском кладбище Москвы заселили почти все обочины Появились новые ограды 1мх1м. Традиционно участки 2х1.8+ порядка 0,2 между. Мне в почтовый ящик за лето дважды кидали рекламу ритуальных услуг. Ждут сволочи! Фиг вам!!!
похороны?