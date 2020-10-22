Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за СOVID-19 в семье

Фото с сайта government.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членом семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно», — сказал он.

Кузнецов добавил, что сейчас министр чувствует себя хорошо. На публичных мероприятиях министерство будет представлять первый замминистра Игорь Каграманян.

Коронавирусом переболели уже несколько членов кабинета министров, включая премьера Михаила Мишустина. Среди них: министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Также COVID-19 был диангостирован у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и у более чем десяти российских губернаторов.

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