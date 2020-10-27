Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ведомство выпустило постановление, согласно которому россиянам предписано носить маски в местах массового пребывания, на парковках и в лифтах, сообщает РИА Новости. Данное постановление вступает в силу с 28 октября.
Также ведомство запретило проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 11 часов вечера и до 6 утра.
"Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", - говорится в документе.
В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.
Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.
Кроме того, постановляется "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
прекратить эпидемию можно очень быстро-арестовать организаторов и исполнителей в правительствах стран реализующих проект к..д.цензура этого не пропустит конечно
Год 2050, Россия. Идёт 253 волна короновируса, маски стоят от 5$, у всех членов правительства и думы по нескольку заводиков по их производству. Испуганные граждане пробираются по стенам домов на работу, чтобы их не заметили росгвардейцы и не оштрафовали за что-нибудь. "За что-нибудь" универсальный вид штрафа, введённый ещё при старом гауляйтере Москвы по кличке оленевод.
Когда государство начинает неожиданно (!) заботиться о благе народа - я начинаю крепче держать за карман
Роспотребнадзор, прежде чем "ужесточать", обязан был принять меры для обеспечения населения защитными масками от вирусов, которых сейчас для массового применения нет в РФ вообще, а есть только обычные тряпки. Почему многие против этих "масок-тряпок", да потому, что они большинством воспринимаются только как маскарадн0-принудительные, своего рода массовое насилие-психоз. Все понимают, что доступные массовые "маски" сегодняшнего дня, ни от какого вируса не защищают. Кроме того, существующие "маски" стоят, если их менять как положено, для большинства, особенно для пенсионеров, довольно дорого, и их носят не меняя, и даже не стирая, месяцами.
Снова очередной и обычный дебилизм чиновников при кремле, которые совершенно оторваны от жизни, ни чего не понимают, и ни чего не могут полезного сделать и внедрить по уму, как требует жизнь. У них нет понятия, что делает правая рука, а что левая.
Зато они хорошо выучили выражения типа: ужесточить, принять, постановить, обязать, запретить, указать и т.п.
Если болеешь,а шарахаешься везде,то лучше хрюкай в маске.