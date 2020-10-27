Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с коронавирусом

10:40 27.10.2020

Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ведомство выпустило постановление, согласно которому россиянам предписано носить маски в местах массового пребывания, на парковках и в лифтах, сообщает РИА Новости. Данное постановление вступает в силу с 28 октября.

Также ведомство запретило проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 11 часов вечера и до 6 утра.

"Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", - говорится в документе.

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Кроме того, постановляется "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.