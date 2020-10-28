Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

12:56 28.10.2020

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет, сообщает РИА Новости.

Борт компании "Алроса" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.

"За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.

В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в Музей.