Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

ТУ-154

Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет, сообщает РИА Новости.

Борт компании "Алроса" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.

"За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты", — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.

В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в Музей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 16:58
    Гость: Владимир

    Самый красивый из всех пассажирских самолётов в мире наш красавец - ТУ-154! Самолёт любимый миллионами людей!

  2. 28.10.2020, 16:14
    Гость: Товарищ Сухов

    Оставшиеся экземпляры, если есть они, - продать полякам, они любят наши ТУ-154 и катаются на них целиком всем правительственным кагалом

  4. 28.10.2020, 16:03
    Гость: Желудь

    Летит самолет над тайгой, все деревья удивляются. Лишь один старый пень недовольно заскрипел: "Это не самолет, а летающая галоша".

  5. 28.10.2020, 15:47
    Гость: Иван Иваныч

    Эххх........ Ушла Легенда. Сколько я на нем полетал. Как он взлетал, почти вертикально. Красавец!

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