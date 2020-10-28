Пригожин готовится обжаловать необоснованные санкции ЕС

17:19 28.10.2020

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщила о формировании команды юристов, которые будут заниматься составлением исков к лицам, которые имеют отношение к тому, что бизнесмен попал в санкционный список ЕС.

Задачей специалистов станет обжалование в суде решений о введении ограничений в отношении Пригожина. Кроме того, юристы постараются привлечь к ответственности лиц, распространявших фейковую информацию о предпринимателе, что повлекло за собой введение санкций.

Инициатива, подчеркнула пресс-служба «Конкорда», распространяется не только на защиту законных интересов Пригожина, но и на всех граждан России, которые подверглись необоснвоанно политически мотивированному давлению.

«Конкорд», таким образом, намерен создать прецедент с целью прекращения незаконного ограничения прав и свобод российских граждан, подчеркивается в сообщении.



