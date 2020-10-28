Пригожин готовится обжаловать необоснованные санкции ЕС
Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщила о формировании команды юристов, которые будут заниматься составлением исков к лицам, которые имеют отношение к тому, что бизнесмен попал в санкционный список ЕС.
Задачей специалистов станет обжалование в суде решений о введении ограничений в отношении Пригожина. Кроме того, юристы постараются привлечь к ответственности лиц, распространявших фейковую информацию о предпринимателе, что повлекло за собой введение санкций.
Инициатива, подчеркнула пресс-служба «Конкорда», распространяется не только на защиту законных интересов Пригожина, но и на всех граждан России, которые подверглись необоснвоанно политически мотивированному давлению.
«Конкорд», таким образом, намерен создать прецедент с целью прекращения незаконного ограничения прав и свобод российских граждан, подчеркивается в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А, он оказывается тоже из Бандитского Петербурга, тогда все встает на свои места.
А это не тот самый Пригожин,из биографии которого:"В 1979-м, когда Пригожину только исполнилось 18, суд Куйбышевского района Ленинграда приговорил его к условному сроку за кражу. А через два года, в 1981-м, уже Ждановский районный суд Ленинграда приговорил его по более серьезным статьям УК: разбой в составе организованной группы, мошенничество, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Он получил 12 лет и отсидел в колонии девять." Ну-ну.
прецедент с целью прекращения незаконного ограничения прав и свобод российских граждан
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это вообще то Причина и Цель существования Государства, на словах по крайней мере..
однако рф странное государство, он рьяно защишает только интересы демпартии сша и доллара.