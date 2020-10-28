В Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам

10:06 28.10.2020

Минэкономразвития направило в правительство законопроект, который позволит использовать водительские права для получения финансовых услуг, пишет газета "Известия".

Согласно действующему законодательству, финансовые организации обязаны идентифицировать личность человека, прежде чем оказать ему финансовую услугу.

Предлагаемый документ предлагает использование водительских прав для упрощенной идентификации. Она будет доступна для оказания лишь ряда услуг, таких как, оформление потребительского кредита на сумму до 15 тысяч рублей, или получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч, или заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.

На сегодняшний день для упрощенной идентификации достаточно предоставить в организацию свое ФИО, номер паспорта, телефона, данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Законопроект предлагает дополнить данный список документов водительскими правами.

В Центробанке поддержали данную инициативу.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что люди не всегда носят с собой паспорт: он занимает много места, а водительские права меньше по размеру. Кроме того, у многих есть машины, поэтому права у них всегда с собой.

"Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать", — пояснил он.

Предполагается, что документ будет внесен в Госдуму в конце текущего или в начале следующего года. В случае его принятия закон вступит в силу через 180 дней.