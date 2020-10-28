Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе
Глава Минздрава Михаил Мурашко запретил врачам публично высказываться о ситуации с COVID-19 — теперь все комментарии должны предварительно согласовываться. Письмо медучреждениям есть в распоряжении редакции «Медузы». Его подлинность подтвердили также в пресс-службе ведомства.
Согласно этому документу, любые комментарии спикеров на тему коронавируса должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября.
Речь в распоряжении идет только о федеральных учреждениях, которые напрямую подчиняются Минздраву, сообщили в ведомстве Telegram-каналу «Подъем». Областных больниц оно не затрагивает, потому что они подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения.
На этой неделе сотрудники четырех больниц Кургана написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили прислать в Курганскую область военных медиков, поскольку в регионе «творится ад с медпомощью населению», не хватает мест в больницах и медицинского персонала. О письме врачей широкой общественности стало известно из публикации «Русской службы Би-би-си». На следующий день министерство направило в Курган группу специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Медики да на ковиде нажились и продолжают. Их роль теперь будет палачей и утилизаторов био массы.
Но такое впечатление что в России копируется все что делается на западе, с запозданием на 2-3 недели.
С этим всем наверно нужно только бороться с автоматом в руках. Дай бог чтобы я ошибался. Но очень мрачная картина вырисовывается..
Этой заразой должны переболеть все, а потом ждать следующую разновидность более эффективную, которая уже на подходе. Природа всерьез взялась за человечество. Этот вирус победить нельзя. Материальная слабо разумная технократия по всем законам Природы и от Бога должна погибнуть. Разум, соответствующего назначению человечества, не прогрессирует и похоже вообще утрачивается. На уме только деньги, война за рынки и за власть. Даже настоящих ученых нет: все их "открытия" зиждутся на удобных для философской болтовни аксиомах и допусках или преподнесены Природой. Они ни когда не будут в состоянии познать сами себя, этот вирус, свою планету и, тем более, Вселенную.
Такое впечатление что Билл Гейтс, даёт указания всем.
Фейс бук и Гугл теперь будут блокировать блогеров или каналы за отрицание Ковид 19.
В Канаде и США идут слухи что готовы специальные лагеря для тех кто откажется от вакцинации и чипизации как опасных для общества.
Это всё переходит все границы допустимого. Но я точно знаю что если власть в России сговорилась с мировой бандой уменьшить население земли, они получат революцию. И их свергнут.
Именно Трамп подписал все эти гос заказы для текнократов, Гейтса, Маска и Безоса. Это по сути глобальные контракты на вживление нано чипов в вакцинах.
Так что скоро будут и садить за забор инокомыслящих, а за забором правил нет, печи там огромные пишут те кто их строил.
Мы по сути живём в сатанисткое время, где уже и легально уничтожение людей.
Они уже заговорили на западе о более опасном мутантом виде Ковид-19, и что армия и полиция просто обязаны вакцинировать всех.
А так реально, к примеру в пиндостане от Ковид умерло 10,000 людей. А кандидат в вице-президент Ки заявила о 220 миллионах. :)
Почему то все молчат сколько умирает от инфарктов и инсультов в год по всему миру. Врачи имеется в виду.
Астматиков, сердечно-сосудистых, диабетиков и т.п.?
Онкобольные от коронобесия пострадали?
Как изменилась смертность от пневмонии в режиме "самоизоляции" можно узнать?
Я так и не понял, почему они боятся закрыть ночные бары во время обострения эпидситуации? Да еще каждый день об этом по ТВ говорят. Обычный труженик, после трудового дня, что в ночной бар пойдет? Без них жизни в Москве нет!?