Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Глава Минздрава Михаил Мурашко запретил врачам публично высказываться о ситуации с COVID-19 — теперь все комментарии должны предварительно согласовываться. Письмо медучреждениям есть в распоряжении редакции «Медузы». Его подлинность подтвердили также в пресс-службе ведомства.

Согласно этому документу, любые комментарии спикеров на тему коронавируса должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября. 

Речь в распоряжении идет только о федеральных учреждениях, которые напрямую подчиняются Минздраву, сообщили в ведомстве Telegram-каналу «Подъем». Областных больниц оно не затрагивает, потому что они подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения.

На этой неделе сотрудники четырех больниц Кургана написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили прислать в Курганскую область военных медиков, поскольку в регионе «творится ад с медпомощью населению», не хватает мест в больницах и медицинского персонала. О письме врачей широкой общественности стало известно из публикации «Русской службы Би-би-си». На следующий день министерство направило в Курган группу специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 04:02
    Гость: АлексейВ

    Медики да на ковиде нажились и продолжают. Их роль теперь будет палачей и утилизаторов био массы.

    Но такое впечатление что в России копируется все что делается на западе, с запозданием на 2-3 недели.

    С этим всем наверно нужно только бороться с автоматом в руках. Дай бог чтобы я ошибался. Но очень мрачная картина вырисовывается..

  2. 29.10.2020, 03:54
    Гость: Евгений В

    Этой заразой должны переболеть все, а потом ждать следующую разновидность более эффективную, которая уже на подходе. Природа всерьез взялась за человечество. Этот вирус победить нельзя. Материальная слабо разумная технократия по всем законам Природы и от Бога должна погибнуть. Разум, соответствующего назначению человечества, не прогрессирует и похоже вообще утрачивается. На уме только деньги, война за рынки и за власть. Даже настоящих ученых нет: все их "открытия" зиждутся на удобных для философской болтовни аксиомах и допусках или преподнесены Природой. Они ни когда не будут в состоянии познать сами себя, этот вирус, свою планету и, тем более, Вселенную.

  3. 29.10.2020, 02:55
    Гость: АлексейВ

    Такое впечатление что Билл Гейтс, даёт указания всем.

    Фейс бук и Гугл теперь будут блокировать блогеров или каналы за отрицание Ковид 19.

    В Канаде и США идут слухи что готовы специальные лагеря для тех кто откажется от вакцинации и чипизации как опасных для общества.

    Это всё переходит все границы допустимого. Но я точно знаю что если власть в России сговорилась с мировой бандой уменьшить население земли, они получат революцию. И их свергнут.

    Именно Трамп подписал все эти гос заказы для текнократов, Гейтса, Маска и Безоса. Это по сути глобальные контракты на вживление нано чипов в вакцинах.

    Так что скоро будут и садить за забор инокомыслящих, а за забором правил нет, печи там огромные пишут те кто их строил.

    Мы по сути живём в сатанисткое время, где уже и легально уничтожение людей.

    Они уже заговорили на западе о более опасном мутантом виде Ковид-19, и что армия и полиция просто обязаны вакцинировать всех.

    А так реально, к примеру в пиндостане от Ковид умерло 10,000 людей. А кандидат в вице-президент Ки заявила о 220 миллионах. :)

    Почему то все молчат сколько умирает от инфарктов и инсультов в год по всему миру. Врачи имеется в виду.

  4. 29.10.2020, 02:08
    Гость: Голые цифры можно узнать про смертность

    Астматиков, сердечно-сосудистых, диабетиков и т.п.?
    Онкобольные от коронобесия пострадали?
    Как изменилась смертность от пневмонии в режиме "самоизоляции" можно узнать?

  5. 29.10.2020, 01:25
    Гость: Чавес 10

    Я так и не понял, почему они боятся закрыть ночные бары во время обострения эпидситуации? Да еще каждый день об этом по ТВ говорят. Обычный труженик, после трудового дня, что в ночной бар пойдет? Без них жизни в Москве нет!?

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