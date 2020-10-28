Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

16:44 28.10.2020

Глава Минздрава Михаил Мурашко запретил врачам публично высказываться о ситуации с COVID-19 — теперь все комментарии должны предварительно согласовываться. Письмо медучреждениям есть в распоряжении редакции «Медузы». Его подлинность подтвердили также в пресс-службе ведомства.

Согласно этому документу, любые комментарии спикеров на тему коронавируса должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября.

Речь в распоряжении идет только о федеральных учреждениях, которые напрямую подчиняются Минздраву, сообщили в ведомстве Telegram-каналу «Подъем». Областных больниц оно не затрагивает, потому что они подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения.

На этой неделе сотрудники четырех больниц Кургана написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили прислать в Курганскую область военных медиков, поскольку в регионе «творится ад с медпомощью населению», не хватает мест в больницах и медицинского персонала. О письме врачей широкой общественности стало известно из публикации «Русской службы Би-би-си». На следующий день министерство направило в Курган группу специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.