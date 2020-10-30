Кремль и мавзолей закроют для посещения в День народного единства

Мавзолей

4 ноября (День народного единства) московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.

Согласно сообщению отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), это связано с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства.

При этом отмечается, что через Боровицкий проход можно будет попасть в Оружейную палату и «Алмазный фонд».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.10.2020, 00:53
    Гость: раздражает станция Алмаатинская..

    Почему? Что-нибудь личное?
    Название «Алма-Атинская» присвоено станции в 2011 году по просьбе руководства республики Казахстан и администрации города Алма-Ата в ознаменование дружбы между Россией и Казахстаном и в память о подвиге легендарной Панфиловской дивизии, сформированной в Алма-Ате в 1941 году.

    Первоначальное проектное название станции — «Промзона» — связано с планами 1990-х годов построить к югу от Братеева промышленно-товарный комплекс, который обеспечил бы жителей близлежащих районов рабочими местами. Однако проект был заброшен после 2000 года, в том числе и в связи с изменением трассы Люблинско-Дмитровской линии.
    Алма-Ата, до 1921 года — Верный) -В статье «Верный» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона указывается, что название означает «Яблонное», и используется вариант Алма-Аты

  2. 31.10.2020, 00:26
    Гость: Каховская, Варшавская, Пражская их не колышет.

    Гы-гы- А ДОЛЖНА КОЛЫХАТЬ??

    Полагает их назвали по фамилиям революционЭРОВ... многие считают что все революционеры приплыли на пароходе вместе с Троцким...не,русские революционеры тоже были.

    -Станция Варшавская -Название станции связано с Варшавским шоссе, под которым станция и расположена.

    -Станция «Пражская» была построена при участии чехословацких архитекторов и инженеров. Открыта 6 ноября 1985 года.

    Почти одновременно в Праге с участием советских оформителей была построена станция «Московская»;

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    Станцию «Каховская» по проекту архитекторов Николая Демчинского и Юлии Колесниковой открыли в 1969 году. Она получила название в честь улицы Каховки, а та — в честь города в Херсонской области Украины, где в 1920 году проходили столкновения между Красной армией и Русской армией Петра Врангеля.

    И. Дунаевский, М. Светлов - Песня о Каховке

    Каховка, Каховка — родная винтовка... Горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, Орел и Каховка – Этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, И ровно строчил пулемет... И девушка наша проходит в шинели, Горящей Каховкой идет... Припев: Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. ...
    В 1943 году Светлов написал новый текст "Каховки" ("Украинский ветер шумит над полками..."): ...Пожары легли над Каховкой родимой, Кровава осенняя мгла, И песни не слышно, и в сердце любимой Немецкая пуля вошла... Песню исполнял также Леонид Утесов (с измененной ст. 3: "Иркутск и Липава, Каховка, Варшава"

  4. 31.10.2020, 00:00
    Гость: Чего боятся ?

    Не боятся, а бояться. Боятся-то они ничего, кроме корешей, а вот бояться...

  5. 30.10.2020, 23:47
    Гость: ABCD

    Народа и боятся. Если честнее и боятся и ненавидят одновременно.
    Этот "праздник" не наш, а ихний. Вот они его тихо на закрытом банкете и отпразднуют. А нам мавзолей с саваном оставят.

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