Кремль и мавзолей закроют для посещения в День народного единства
4 ноября (День народного единства) московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.
Согласно сообщению отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), это связано с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства.
При этом отмечается, что через Боровицкий проход можно будет попасть в Оружейную палату и «Алмазный фонд».
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Почему? Что-нибудь личное?
Название «Алма-Атинская» присвоено станции в 2011 году по просьбе руководства республики Казахстан и администрации города Алма-Ата в ознаменование дружбы между Россией и Казахстаном и в память о подвиге легендарной Панфиловской дивизии, сформированной в Алма-Ате в 1941 году.
Первоначальное проектное название станции — «Промзона» — связано с планами 1990-х годов построить к югу от Братеева промышленно-товарный комплекс, который обеспечил бы жителей близлежащих районов рабочими местами. Однако проект был заброшен после 2000 года, в том числе и в связи с изменением трассы Люблинско-Дмитровской линии.
Алма-Ата, до 1921 года — Верный) -В статье «Верный» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона указывается, что название означает «Яблонное», и используется вариант Алма-Аты
Гы-гы- А ДОЛЖНА КОЛЫХАТЬ??
Полагает их назвали по фамилиям революционЭРОВ... многие считают что все революционеры приплыли на пароходе вместе с Троцким...не,русские революционеры тоже были.
-Станция Варшавская -Название станции связано с Варшавским шоссе, под которым станция и расположена.
-Станция «Пражская» была построена при участии чехословацких архитекторов и инженеров. Открыта 6 ноября 1985 года.
Почти одновременно в Праге с участием советских оформителей была построена станция «Московская»;
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Станцию «Каховская» по проекту архитекторов Николая Демчинского и Юлии Колесниковой открыли в 1969 году. Она получила название в честь улицы Каховки, а та — в честь города в Херсонской области Украины, где в 1920 году проходили столкновения между Красной армией и Русской армией Петра Врангеля.
И. Дунаевский, М. Светлов - Песня о Каховке
Каховка, Каховка — родная винтовка... Горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, Орел и Каховка – Этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, И ровно строчил пулемет... И девушка наша проходит в шинели, Горящей Каховкой идет... Припев: Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. ...
В 1943 году Светлов написал новый текст "Каховки" ("Украинский ветер шумит над полками..."): ...Пожары легли над Каховкой родимой, Кровава осенняя мгла, И песни не слышно, и в сердце любимой Немецкая пуля вошла... Песню исполнял также Леонид Утесов (с измененной ст. 3: "Иркутск и Липава, Каховка, Варшава"
А разве он открыт для посещения????
Не боятся, а бояться. Боятся-то они ничего, кроме корешей, а вот бояться...
Народа и боятся. Если честнее и боятся и ненавидят одновременно.
Этот "праздник" не наш, а ихний. Вот они его тихо на закрытом банкете и отпразднуют. А нам мавзолей с саваном оставят.