Кремль и мавзолей закроют для посещения в День народного единства

Гы-гы- А ДОЛЖНА КОЛЫХАТЬ??

Полагает их назвали по фамилиям революционЭРОВ... многие считают что все революционеры приплыли на пароходе вместе с Троцким...не,русские революционеры тоже были.

-Станция Варшавская -Название станции связано с Варшавским шоссе, под которым станция и расположена.

-Станция «Пражская» была построена при участии чехословацких архитекторов и инженеров. Открыта 6 ноября 1985 года.

Почти одновременно в Праге с участием советских оформителей была построена станция «Московская»;

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Станцию «Каховская» по проекту архитекторов Николая Демчинского и Юлии Колесниковой открыли в 1969 году. Она получила название в честь улицы Каховки, а та — в честь города в Херсонской области Украины, где в 1920 году проходили столкновения между Красной армией и Русской армией Петра Врангеля.

И. Дунаевский, М. Светлов - Песня о Каховке

Каховка, Каховка — родная винтовка... Горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, Орел и Каховка – Этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, И ровно строчил пулемет... И девушка наша проходит в шинели, Горящей Каховкой идет... Припев: Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. ...

В 1943 году Светлов написал новый текст "Каховки" ("Украинский ветер шумит над полками..."): ...Пожары легли над Каховкой родимой, Кровава осенняя мгла, И песни не слышно, и в сердце любимой Немецкая пуля вошла... Песню исполнял также Леонид Утесов (с измененной ст. 3: "Иркутск и Липава, Каховка, Варшава"