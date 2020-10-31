В центре Москвы мужчина напал на полицейских у входа в управление МВД

20:05 31.10.2020

Неизвестный мужчина напал на полицейских на улице Петровка, 38 в центре Москвы, сообщает РБК со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.

По данным следствия, мужчина нанес несколько ударов сотрудникам полиции, которые осуществляли патрулирование на улице. «В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте. Для определения состояния психического здоровья задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что нападавший нанес удар в лицо одному из сотрудников, после пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. По данным ведомства, при задержании мужчина сопротивлялся, а на требования сотрудников полиции «прекратить противоправные действия» не реагировал. После этого в отношении него «были применены физическая сила и специальные средства».

Ранее о нападении со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина напал на полицейских у входа в здание Главного управления МВД по Москве. Как сообщает Baza, сотрудников полиции атаковал уроженец Дагестана. По данным очевидцев, мужчина не был вооружен, но пытался выхватить у одного из полицейских пистолет. Пострадавшие при нападении полицейские не стали задерживать нарушителя, напавшего на них, а отошли в сторону и, по словам источников, «помешали ему покинуть место совершения преступления». Им может грозить наказание за бездействие, проявленное при выполнении служебного долга.