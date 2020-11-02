«Фармасинтез» хочет выпускать средство от COVID-19 в обход правообладателя

Компания "Фармсинтез" обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе администрации президента Антону Вайно с просбой разрешить использовать патенты Gilead Sciences для производства дженерика ремдесивира, пишет газета "Ведомости".

Ремдесивир - противовирусный препарат, созданный и выпускаемый Gilead Sciences под названием "Веклури". В октябре оно было одобрено для применения и лечения коронавирусной инфекции, Минздрав внес его в список средств, рекомендованных при COVID-19. Его используют для тяжелых и среднетяжелых больных.

Компания "Фармсинтез" разработал аналог редесивира, зарегистрировав его под брендом "Ремдеформ", однако выпускать его не может, так как лекарство защищено патентом Gilead Sciences. Переговоры о заключении лицензионного соглашения пока не смогли разрешить ситуацию, при этом Gilead Sciences дала добровольные лицензии на выпуск ремдесивира в 127 странах, но не в России.

В связи с этим "Фармсинтез" попросил о запуске процедуры принудительного лицензирования, то есть получения права на использование технологии иностранной компании вне зависимости от желания правообладателя. Подобная процедура предусмотрена статьей 1360 Гражданского кодекса России, однако ранее она не применалась на рынке лекарственных препаратов.

Как пишет издание, письмо "Фармсинтеза" передано для рассмотрения в Минздрав, Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспатент. Представитель ФАС подтвердил получение обращения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2020, 14:15
    Гость: gvozd

    разрешить использовать патенты Gilead Sciences для производства дженерика
    --
    криво написано что ли - если есть патент, это не generic.
    если срок патента истек, то каждый может выпускать как пожелает.

  2. 02.11.2020, 14:03
    Гость: Соленый помидорчик

    Дженерик ремдесивир... дженерик ремдесивир... дженерик ремдесивир... Это стучит в висках после "вчерашнего".

  3. 02.11.2020, 13:57
    Гость: хазарин

    Гилеад не дал добро на производство этого в РФ.Вот кто заботится о здоровье россиян!!!

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