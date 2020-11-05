В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

В Госдуму внесли проект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Согласно действующему законодательству, бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

"Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", — пояснил Клишас.

Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий документ в Госдуму.

Предлагаемый законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности. Согласно документу, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене "или совершении иного тяжкого преступления". После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2020, 18:51
    Гость: Евгений В

    Это настоящий позор России перед всем Миром.
    А чем хуже Анатолий Быков или Фуркала, Николай Платошкин, они хоть заботились об государственных и народных интересах?
    Преступник перед страной, ее народом и перед Богом - должен получить все, что полагается в таких случаях. А так, чужими руками, - разоряй страну, развратничай, вплоть до педофилии, уничтожай и грабь население, насильничай, узурпируй власть и... А депутаты думы,- они прикормленные назначенцы, поручили им издать такой закон и они обязательно издадут, так и с обнулением было. Что то за последнее время веревочка лихо виться начала, так и кончик может оторваться. Скорее всего, маразм начался. Такое может быть только в абсолютно деспотическом государстве, но думаю, что не надолго.

  5. 05.11.2020, 18:34
    Гость: Оттудова

    Тьфу три раза. Не хотелось бы ещё раз услышать на Новый год: "Дорогие россияне, я ухожу!" ))

Все комментарии (64)
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