Половине россиян не хватает времени на отдых от работы и быта

Почти половина россиян признались в том, что им не хватает времени на качественный отдых от работы и быта, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Почти 49,5% респондентов признались в нехватке времени на отдых. При этом, оказалось, что это характерно как для работающих россиян, так и для тех, кто занят только ведением домашнего хозяйства.

В отсутствии качественного отдыха признались равное количество мужчин и женщин. 

Респонденты также оценили уровень стресса в своей повседневной жизни. Более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним (56,6% женщин и 49,7% мужчин). При этом 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда. Преимущественно это женщины.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
История российской вакцины Sputnik V: в планах продать миллиард доз, а это десять миллиардов долларов
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 18:52
    Гость: Мечта

    Лейбы Бронштейна по кличке Троцкий о "белых неграх" таки сбывается.
    Кроме работы нихрена нет.

  2. 05.11.2020, 18:21
    Гость: Патриот Золотой Орды

    Наши талантливые джигиты из списка Forbes работают 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. И не жалуются! Поэтому такие богатые.

  3. 05.11.2020, 17:50
    Гость: Вот это,

    Зря... поработали бы в Европе, Америке- времени в сутках стало бы хватать и на отдых...

Все комментарии (5)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента
Отделение Сбербанка © KM.RU, Вадим Черноусов
Сбербанк решил купить Lenta.ru и Gazeta.ru
Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус
Фото с сайта russia.tv
Андрей Пивоваров подал иск на ₽5 млн против Владимира Соловьева
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов
Президент Косово покинет свой пост из-за обвинений в военных преступлениях
Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии
© KM.RU, Илья Шабардин
Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации