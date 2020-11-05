Половине россиян не хватает времени на отдых от работы и быта

16:06 5.11.2020

Почти половина россиян признались в том, что им не хватает времени на качественный отдых от работы и быта, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Почти 49,5% респондентов признались в нехватке времени на отдых. При этом, оказалось, что это характерно как для работающих россиян, так и для тех, кто занят только ведением домашнего хозяйства.

В отсутствии качественного отдыха признались равное количество мужчин и женщин.

Респонденты также оценили уровень стресса в своей повседневной жизни. Более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним (56,6% женщин и 49,7% мужчин). При этом 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда. Преимущественно это женщины.