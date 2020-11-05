Андрей Пивоваров подал иск на ₽5 млн против Владимира Соловьева

Фото с сайта russia.tv

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров решил подать иск о защите чести и достоинства против телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Как поясняется в иске, Соловьев в своей программе «Соловьев Live» на YouTube назвал Пивоварова «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью». Так телеведущий отреагировал на слова Пивоварова о том, что высказывания борца Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне недопустимы.

«По искам [прокремлевского бизнесмена Евгения] Пригожина суды выносят астрономические штрафы, а закон в России должен быть единым для всех. Мой иск к Соловьеву идентичен. Если, как говорит [президент России Владимир] Путин, у нас есть суды, проверим», — пояснил Пивоваров.

При этом Пивоваров полчеркнул, что в случае победы в суде он пожертвует всю сумму на поддержку политзаключенных.

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram назвал президента Франции «тварью, оскорбляющей чувства верующих мусульман». Резкое заявление прозвучало в адрес Макрона на фоне участившихся нападений и убийств во Франции после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Экстремисты начали жестоко убивать людей. Французский лидер пообещал разобраться с «радикальным исламизмом».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 18:30
    Гость: Ох, если б ты знал, какой АлизБер'а мерзавец!

    Подхрюкиватели в основном прожигают житуху в Борнлине.

  2. 05.11.2020, 17:48
    Гость: Это точно

    А если не хочешь иметь имение на Волге, а хочешь на озере Комо, то вон в Италию из России. Нечего здесь оскорблять русских.

  4. 05.11.2020, 16:02
    Гость: однозначно

    Г-н Пив.заслуживает более жестокой оценке,чем просто слова Соловьева.Он преступник по деяниям своим и нечесть по образу мыслей, избежавшая наказания потому,что власти его подельники и единомышленники.

  5. 05.11.2020, 15:56
    Гость: 007

    Соловейчик выдохся-аудитория минимальна, поэтому опустился до оскорблений, а посему стал ещё противней!!!

Все комментарии (18)
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