ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.
Как пишет РИА Новости, данная инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Так, экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.
Предполагается, что повышение обязательных платежей проведут в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.
Эксперты отмечают, что подобные изменения в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые существенно ограничивают возможность вывода денег отечественными физическими и юридическими лицами из российской юрисдикции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гарант давно сказал:"Да не будут они платить".Да и Силуанов сказал,что они умные.
А Глазьев разве предлагал когда-нибудь поднять налог на прибыль? Он не сумасшедший. ЗЫ. А подоходные налоги для обеспеченных увеличивать нужно.
Лже-либералы, они же космополиты, они же Пятая колонна и крипто-троцкисты именно сейчас вспомнили о повышении налогов на сверхбогатство, система которая установлена и действует во всем мире, но только почему-то не в России. Они могут продолжать как обычно нести всякую чушь(типа достигнутому уровню технологий), но не сказать главного, что вся их лживая риторика сводится только к единственным вещам - не давать стране экономически подниматься и не допускать никакого внутреннего развития России как национального государства. Хамелеоны.
В этой ВШЭ, так называемой "вшивке" экономисты есть? Если остепенённая шпана считает себя экономистами, то почему страна уже как 30лет в зад... Вместо того, что бы поднимать РЕАЛЬНУЮ экономику и собирать с этого налоги, вся эта шваль дальше повышения налогов с населения ничего не придумала. За те деньги, которые с подачи этих вшивых экономистов, выкачены из России можно трижды было поднять производство, науку и здравоохранение.
В связи с наступающим праздником 7 ноября у прислуги буржуев крыша поехала.