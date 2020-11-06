ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян

07:30 6.11.2020

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.

Как пишет РИА Новости, данная инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.

Предполагается, что повышение обязательных платежей проведут в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Эксперты отмечают, что подобные изменения в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые существенно ограничивают возможность вывода денег отечественными физическими и юридическими лицами из российской юрисдикции.