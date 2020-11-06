Основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли мертвым

Фото с сайта twitter.com

В Черном море обнаружено тело пропавшего недавно сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК по Краснодарскому краю.

По данным СК, тело нашли в районе порта Имеретинский в 250–300 метрах от берега. При этом признаков насильственной смерти обнаружено не было. Спасатели доставили тело на сушу. Далее будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось ранее, Игорь Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября в Сочи. Предприниматель «приблизительно в три часа ночи вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь», отмечал вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

Затем мобильник Коропова нашли на берегу моря, напротив пирса у стадиона «Фишт», а его рюкзак обнаружили в море. Поиски сооснователя Skillbox начались сразу после его пропажи. На пятый день поисков, 5 ноября, водолазы прекратили искать бизнесмена.

В мае 2020 года журнал Forbes включил Коропова в свой рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Предприниматели».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 15:50
    Гость: такс

    Оставил телефон на пирсе и с рюкзаком поплыл в море Опасно быть у нас перспективным

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