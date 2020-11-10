«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе
«Роскосмос» на своем сайте создал раздел с песнями генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлено 12 композиций. Песни «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!» написаны на слова главы корпорации. Его супруга Татьяна Рогозина является автором слов к песне «Время-вечность».
Песни можно прослушать онлайн непосредственно на сайте, скачать в формате mp3, а также посмотреть видеоклипы на Youtube.
Ранее, 23 июня текущего года, на канале Дмитрия Рогозина в Youtube бала размещена кантата, идея, сценарий и стихи которой принадлежат главе «Роскосмоса». Это 40-минутное произведение посвящено первому году Великой Отечественной войны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тех, кому изначально "до лампочки" совсем немного.Остальные "одобрямсы" и "стабилизаторы" это от пропаганды. Почему никто и ничего? А кому хочется срок схлопотать? Где вы видели нормальное, ответственное общество при подобной гос.системе?
Рогозин готовится к отставке? Пойдет в песенники - композиторы? Мастер на все руки? Или у политика новое лицо? Прямо по Ленину - "каждая кухарка должна уметь управлять государством"? Кажется приехали! Ударим песнями Рогозина по Илону Маску? Или пока у нас глава "Роскосмоса" песни сочиняет - мы непобедимы? Жаль Жванецкий ушел, а так был бы шанс узнать что-то из серии "у нас в "Роскосмосе" было".
―Мама, мама, что я буду делать, ку! Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого пальтишки, у меня нет теплого белья...
все понимает, бабло стрижет в космических масштабах.
в Тик-токе на просмотрах планируют денюжку заработать