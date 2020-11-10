«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

13:27 10.11.2020

«Роскосмос» на своем сайте создал раздел с песнями генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлено 12 композиций. Песни «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!» написаны на слова главы корпорации. Его супруга Татьяна Рогозина является автором слов к песне «Время-вечность».

Песни можно прослушать онлайн непосредственно на сайте, скачать в формате mp3, а также посмотреть видеоклипы на Youtube.

Ранее, 23 июня текущего года, на канале Дмитрия Рогозина в Youtube бала размещена кантата, идея, сценарий и стихи которой принадлежат главе «Роскосмоса». Это 40-минутное произведение посвящено первому году Великой Отечественной войны.