«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

«Роскосмос» на своем сайте создал раздел с песнями генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлено 12 композиций. Песни «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!» написаны на слова главы корпорации. Его супруга Татьяна Рогозина является автором слов к песне «Время-вечность».

Песни можно прослушать онлайн непосредственно на сайте, скачать в формате mp3, а также посмотреть видеоклипы на Youtube.

Ранее, 23 июня текущего года,  на канале Дмитрия Рогозина в Youtube бала размещена кантата, идея, сценарий и стихи которой принадлежат главе «Роскосмоса». Это 40-минутное произведение посвящено первому году Великой Отечественной войны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 19:08
    Гость: Ну уж нет

    Тех, кому изначально "до лампочки" совсем немного.Остальные "одобрямсы" и "стабилизаторы" это от пропаганды. Почему никто и ничего? А кому хочется срок схлопотать? Где вы видели нормальное, ответственное общество при подобной гос.системе?

  2. 10.11.2020, 17:59
    Гость: Евсей

    Рогозин готовится к отставке? Пойдет в песенники - композиторы? Мастер на все руки? Или у политика новое лицо? Прямо по Ленину - "каждая кухарка должна уметь управлять государством"? Кажется приехали! Ударим песнями Рогозина по Илону Маску? Или пока у нас глава "Роскосмоса" песни сочиняет - мы непобедимы? Жаль Жванецкий ушел, а так был бы шанс узнать что-то из серии "у нас в "Роскосмосе" было".

  3. 10.11.2020, 17:38
    Гость: Кин дза дза

    ―Мама, мама, что я буду делать, ку! Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого пальтишки, у меня нет теплого белья...

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