В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»

16:19 13.11.2020

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что количество детей в частных московских школах не сильно влияет на общую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому данные учреждения пока работают в обычном (очном) режиме.

«Процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости. Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемиологические меры», - сказала Андреева.

При этом Андреева отметила неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Москве и активный темп прироста числа заболевших. По ее мнению, ограничительные меры для учащихся городских школ помогут стабилизировать ситуацию.

«Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ», - цитирует слова Андреевой агентство «Москва».