В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»

Частная школа в Москве

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что количество детей в частных московских школах не сильно влияет на общую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому данные учреждения пока работают в обычном (очном) режиме.

«Процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости. Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемиологические меры», - сказала Андреева.

При этом Андреева отметила неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Москве и активный темп прироста числа заболевших. По ее мнению, ограничительные меры для учащихся городских школ помогут стабилизировать ситуацию.

«Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ», - цитирует слова Андреевой агентство «Москва».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 19:23
    Гость: выводить школьников

    заводить всех, не только школьников.
    Достали! Куда не ткнись -везде коронабесие!
    При том что эпидемиологический порог 5% не превышен ни в одной стране.

  4. 13.11.2020, 18:05
    Гость: Так

    Повидло для 90% быдла,а там денюжку заколачивают,учеба та эще,может быть в паре школ для илитки

  5. 13.11.2020, 17:53
    Гость: Ник

    В частных школах учатся дети толстосумов и чиновников -поэтому их и не закрывают на удаленку.Если удаленка для всех школ,то не должно быть исключений.Все равно эти дети являются разносчиками вируса или их жертвами -вирусу наплевать частная это школа или обычная.

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