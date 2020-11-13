В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что количество детей в частных московских школах не сильно влияет на общую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому данные учреждения пока работают в обычном (очном) режиме.
«Процент детей в частных школах крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости. Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемиологические меры», - сказала Андреева.
При этом Андреева отметила неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Москве и активный темп прироста числа заболевших. По ее мнению, ограничительные меры для учащихся городских школ помогут стабилизировать ситуацию.
«Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ», - цитирует слова Андреевой агентство «Москва».
Комментарии читателей Оставить комментарий
заводить всех, не только школьников.
Достали! Куда не ткнись -везде коронабесие!
При том что эпидемиологический порог 5% не превышен ни в одной стране.
+100500
Закон един для всех, те кто не подчиняются - вне закона т.е. подлежат ликвидации.
Повидло для 90% быдла,а там денюжку заколачивают,учеба та эще,может быть в паре школ для илитки
В частных школах учатся дети толстосумов и чиновников -поэтому их и не закрывают на удаленку.Если удаленка для всех школ,то не должно быть исключений.Все равно эти дети являются разносчиками вируса или их жертвами -вирусу наплевать частная это школа или обычная.