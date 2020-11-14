«Воспитание патриотов»: зачем в Карелии строят имитацию концлагеря

15:16 14.11.2020

На месте будущего музея уже стоят смотровые вышки и бараки — сюда с целью патриотического воспитания на два дня будут приезжать школьники

В декабре в Карелии откроется имитация концлагеря времен ВОВ для школьников, сообщила глава фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова, ведущая проект. Тем временем психологи называют проект опасным для детей, историки критикуют его за отсутствие исторической ценности, а местные жители отказываются соседствовать с «этим ужасом».

«Реконструкция жизни» малолетних узников



Рабочие возводят сторожевые вышки, маляры красят новенькие бараки в тусклый серый цвет — так в Карелии готовятся к открытию музея, имитирующего быт и жизнь малолетних узников финских переселенческих концлагерей.

Воссозданием постройки занимается детский благотворительный фонд «Открытые возможности». На данный проект Фонд президентских грантов в прошлом году выдал 2,8 млн рублей.

Стройка проходит на территории частной турбазы в деревне Ватнаволок. Председатель правления «Открытых возможностей» Наталья Абрамова уточнила: речь идет не о реконструкции существовавшего в Великую Отечественную войну концлагеря, а о создании нового.

Она рассказала «Газете.Ru», что сюда с целью патриотического воспитания будут свозить школьников региона — жить в этих условиях им предстоит два дня. Первых посетителей музей готовится принять уже в декабре 2020 года.

Их ждет разнообразная патриотическая программа. Так, в учреждение будут приезжать историки и сами бывшие малолетние узники для проведения занятий. Также гостям предстоит поучаствовать в военно-патриотических играх и уроках мужества от Петрозаводского казачьего общества.

«Это объект реконструкции жизни и быта малолетних узников. Поисковые отряды Республики Карелия нам предоставят экспонаты: предметы быта времен войны. Преимущественно это будут тарелки, ложки. В одном из бараков планируется поставить нары, печку», — поделилась планами Абрамова.

Тем временем местные жители недовольны соседством с копией концлагеря. «Отношусь к этому отрицательно. В Ватнаволоке мои внуки на велосипедах заезжают в это место, оно совсем рядом. Раньше там был пионерлагерь и много детишек. Место красивое, но не для концлагеря. Этот ужас будет присутствовать прямо у нас в деревне», — возмутилась в разговоре с «Газетой.Ru» сельчанка Галина.

Кроме того, в Карелии до сих пор живут бывшие узники финских концлагерей, которым не стоит напоминать об ужасах войны, уверены местные жители. «Оставшимся старикам напоминать эти дни? Моя бабушка год назад умерла и все время вспоминала этот лагерь. Лучше для детей что-нибудь постройте! Или реконструируйте лагерь там, где он был на самом деле», — возмутилась жительница Кедрозерского сельского поселения Вера.

Негативно скажется этот проект и на детях, считает клинический психолог Дмитрий Старостин. По его словам, школьникам от 14 лет действительно необходимо рассказывать о преступлениях против человечества, посещая с ними, например, настоящие концлагеря, а не новые центры заключенных, которые имеют «опосредованное отношение к истории».

«Их втягивают во что-то очень опасное, с точки зрения ребенка. Возникает такое чувство, будто патриотически хотят воспитать, показав, какие финны были жестокие, значит возбудив ненависть по отношению к ним. Воспитание через возбуждение ненависти в педагогике считается концепцией крайне разрушительной», — пояснил эксперт.

Он также опасается, что события XX века будут рассматриваться в музее однобоко, что может отрицательно сказаться на школьниках. «Допустим, какой-то ребенок скажет: "Простите, что вы нам показываете? Я знаю, что в 30-е годы сталинский режим в таких бараках уничтожал детей врагов народов. Почему вы нам показываете финнов?". Подростки в этом возрасте имеют представление о разных точках зрения на историю. Создатели концлагеря создают будто некую безальтернативную реальность. Дети возмутятся, это возмутительная психотическая реальность», — констатировал Старостин.

Организаторы проекта признались — такие обвинения они слышат не в первый раз. «Нет желания обвинить кого-то в ужасах войны. Мы создаем этот проект с такими установками: войны быть не должно. Почему, получается, что у Карелии есть своя история, а рассказывать мы ее не можем?» — возмутилась глава фонда «Открытые возможности».

Она добавила, что в музее создадут все условия для детского комфорта. «Так как реконструкция будет располагаться на территории базы отдыха, у ребят будет возможность двухместного и трехместного размещения в благоустроенных, комфортабельных номерах. Предусмотрено трехразовое питание по системе шведский стол, полевая кухня на улице. Также детям обеспечат трансфер с экскурсоводом», — объяснила Абрамова.

Местные жители между тем отмечают, что даже на автобусах добраться до базы отдыха очень сложно из-за размытых дорог. К тому же проживание там очень дорогое, что, безусловно, скажется на стоимости путевки в концлагерь.

«Сейчас это частная база отдыха. Я там была и знаю, что местный житель не сможет себе позволить провести там выходные с финансовой точки зрения. До возведенного музея отсутствует элементарно дорога — 30 км ям, рытвин и грязи, молчу про сезон распутицы. Существует множество запросов на ремонт дорожного покрытия, результат, как вы понимаете, нулевой», — поделилась жительница Кедрозерского сельского поселения Елена.

Реконструкции концлагеря не удастся заработать не только из-за возможной высокой цены билета, но и из-за тематики, предположила уполномоченная по правам человека в Республике Карелия Лариса Бойченко.

«У меня первое историко-архивное образование, второе юридическое, поэтому я всегда, конечно, за то, чтобы музеи были, но, что касается данного музея — по-моему, надо очень аккуратно подойти к решению этого вопроса. Вообще вот эту историческую тематику, связанную с концлагерями, не всегда можно монетизировать. Вы же понимаете, любой музей существует на какие-то средства», — сказала омбудсмен «Газете.Ru».

«Остановите этот проект!»



Критика окружала концлагерь и до переезда в Ватнаволок. Так, в феврале 2020 года его должны были возводить в деревне Шайдома Кондопожского района, где снимался фильм «Весури», премьера которого состоялась весной 2019 года. В основе истории — воспоминания малолетних узников финских концлагерей времен ВОВ, когда часть Карелии была оккупирована. За основу музея взяты декорации именно из этого фильма.

Жители Шайдомы, карельские депутаты и историки сразу выступили против концлагеря. «Не понимаю цель этого проекта. Что это молодому поколению дает? В этом есть какое-то негативное эмоционально-сильное воздействие. Есть другие способы воспитывать патриотизм. О войне уже очень много сказано: и музеев много есть, и выставок. Может, нам молодежь нацеливать на будущее, а не на прошлое. Патриотизм должен основываться на положительных конструктивных вещах», — рассуждает руководитель Центра NORDICA Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Ирма Муллонен.

В одном из крупнейших изданий Финляндии Ilta-Sanomat также раскритиковали данную инициативу — журналист и эксперт по финско-русским отношениям Ilta-Sanomat Арья Паананена написала, что «в Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг., и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря».

В фонде «Открытые возможности» пояснили, что и не преследовали цель соблюсти территориальную точность — в первую очередь они хотели найти место, в котором будет комфортно школьникам. «Хочу отметить, что это не копия какого-то концлагеря. В Ватнаволоке концлагеря не было. Мы очень долго выбирали место. Столкнулись с тем, что какие-то участки подходили, но категория земель была не той. Какие-то места располагались слишком далеко от Петрозаводска», — рассказала Наталья Абрамова.

По плану музей должен был открыться в Шайдоме уже летом 2020 года, однако проект завернули. «Изначально была инициативная группа, которая готова была по истечению срока реализации фильма развивать там туристическую структуру. Обещали, что можно разместить лагерь, но в итоге столкнулись с тем, что нельзя. Продумать все, к сожалению, невозможно. Да и далековато это было», — пояснила глава фонда.

В итоге стройка уехала на берег Онежского озера у города Кондопога, но и там местные жители концлагерь не приняли. Выросшие финские заключенные, краеведы, поисковики и другие сельчане написали обращение к депутату законодательного собрания Карелии от Кондопожского района Анне Лопаткиной с просьбой прикрыть стройку. Они объяснили это тем, что, власти обещали благоустроить берег, оснастив его дорожками, лавочками и детскими площадками, а не реконструкцией. Кроме того, проект показался сельчанам «антигуманным».

«В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект! <...> Размещение проекта сослужит «медвежью услугу» в развитии отношений с Финляндией», — указано в письме.

Так реконструкция и оказалась в деревне Ватнаволок.

В годы войны в Карелии были расположены не менее 14 лагерей для мирного населения — причем шесть в одном только оккупированном Петрозаводске. Здесь по состоянию на апрель 1942 года находились около 24 тыс. человек — это 30% от населения в зоне оккупации, сообщалось в документах регионального управления ФСБ, которые в 2020 года рассекретил Следственный комитет России.

«Оккупационная политика финнов была расистской. Конечной ее целью было создание чистого в этническом отношении государства — Великая Финляндия. В соответствии с этим она четко делила жителей завоеванных земель на категории в зависимости от их национальности. Те обитатели Карелии, кто был по крови финно-уграми, оказывались в преимущественном положении в сравнении со славянами, которых и отправляли в концлагеря», — рассказывал доктор исторических наук Сергей Веригин «Известиям».

По его словам, людей насильно помещали в лагеря, где их ожидали каторжные работы, антисанитария, голод и в конце концов смерть. По данным СК РФ, в этих местах скончались 8 тыс. мирных жителей — среди них свыше 2 тыс. детей.

Автор: Мария Локтионова

Фото: Стоп-кадры из репортажа телеканала Россия-1