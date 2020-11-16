У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей
У российского полицейского из города Кулебаки местные жители нашли особняк стоимостью от 60 миллионов рублей без учета внутреннего убранства, пишет "Лента.ру" со ссылкой на передачу нижегородского ТВ "Кстати".
Отмечается, что была проведена съемка объекта с дрона, результат съемки был показан нескольким риелторским контроам, которые и назвали минимальную сумму особняка, которая составляет 60 млн. рублей.
Как сообщается, недвижимость с коттеджем, навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит замначальника полиции по городу Волкову Алексею Станиславовичу.
По словам местных жителей он приобрел от 4 до 6 участков земли, чтобы построить дом, насыпав себе отдельную дорогу. Строители, которые занимались внутренней отделкой коттеджа, признались, что внутри отделано все "вплоть до золотых туалетов".
Как пишет издание, супруга Волкова также работает в правоохранительных органах, а его тесть раньше являлся сотрудником МВД. В местном отделении полиции ситуацию никак не прокомментировали, однако делом уже заинтересовались в Следственном комитете по региону.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А у инспектора Горохова все никак не найдут. А тех кто нашел, в сизо прессуют.
Этак у нас скоро могут начать не только сержантов проверять и не только в Кулебяках...
Ну как так можно...
Так радуйся и ты за то, что у тебя на Украине
НЕТ КОРРУПЦИИ и можешь ты поехать по безвизу в Польшу унитазы драить.
А я вот за Украину не радуюсь и не учу, т.к. коррупции там нет, ведь никого не сажают.
А вот в России хоть коррупция, но за Россию я радуюсь, но никого не учу.
Я радуюсь, что на моей Родине в Москве сдаётся 17 станций метро в год.
-Сколько там станций метро у тебя в Киеве за 7 лет бандеровской власти построено? Ась?
Я радуюсь, что на моей Родине в Москве строятся 12 рядные автобаны, ратвязки, эстокады, такие, каких нет ни в одной столице Европы.
-Сколько там автобанов в Киеве за 7 лет бандеровской власти построено? Ась?
Я радуюсь, что на моей Родине в Москве строятся небоскрёбы.
-Сколько там небоскрёбов в Киеве за 7 лет бандеровской власти построено? Ась?
Я радуюсь, что на моей Родине в Москве построили и модернизировали 5 современнейший аэропортов.
-Сколько там аэропортов в Киеве за 7 лет бандеровской власти построено? Ась?
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей
Таких в полиции РФ большинство, а еще больше в кругу командования полицией, там почти все, а кто ими руководит - там уже все 146%. Такова наша реальность: чем выше во власти, тем больше предателей и воров. Других там нет и быть не может по всей логике, подумайте. Там не будешь оправдываться, что "ч не знал...." Там все едины во гласе с обнуленным.
Рома нервно курит в сторонке и думает :-Вхожу ли я еще в сотню самых богатых россиян или уже нет?