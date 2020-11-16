У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей

09:21 16.11.2020

У российского полицейского из города Кулебаки местные жители нашли особняк стоимостью от 60 миллионов рублей без учета внутреннего убранства, пишет "Лента.ру" со ссылкой на передачу нижегородского ТВ "Кстати".

Отмечается, что была проведена съемка объекта с дрона, результат съемки был показан нескольким риелторским контроам, которые и назвали минимальную сумму особняка, которая составляет 60 млн. рублей.

Как сообщается, недвижимость с коттеджем, навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит замначальника полиции по городу Волкову Алексею Станиславовичу.

По словам местных жителей он приобрел от 4 до 6 участков земли, чтобы построить дом, насыпав себе отдельную дорогу. Строители, которые занимались внутренней отделкой коттеджа, признались, что внутри отделано все "вплоть до золотых туалетов".

Как пишет издание, супруга Волкова также работает в правоохранительных органах, а его тесть раньше являлся сотрудником МВД. В местном отделении полиции ситуацию никак не прокомментировали, однако делом уже заинтересовались в Следственном комитете по региону.