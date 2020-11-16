Законопроект об изъятии детей возвращен на доработку

15:55 16.11.2020

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что решено отозвать законопроект об изъятии детей из семьи и поправки о реформе семейного законодательства для доработки, пишет "Интерфакс".

По его словам, данные законопроекты вызвали широкий резонанс среди общественности, разногласий и споров.

Как отметил Крашенинников, законопроект был разработан "в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, и призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления".

Однако оне не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций. В итоге законопроект будет дорабатываться с учетом мнения общественности и специалистов по семейному праву.

Ранее соавтор одного из двух законопроектов сенатор Елена Мизулина сообщила, что на базе данных законопроектов будет подготовлен единый документ, который позволит защитить семьи от неправомерного вмешательства.

Пакет законопроектов о семье, который внесли сенаторы во главе с Мизулиной, предусматривает, что изъятие детей из семьи возможно будет только при наличии вины родителей и судебного решения о лишении или ограничении их родительских прав. Также эти поправки не допускают возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.