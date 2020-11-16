Законопроект об изъятии детей возвращен на доработку
Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что решено отозвать законопроект об изъятии детей из семьи и поправки о реформе семейного законодательства для доработки, пишет "Интерфакс".
По его словам, данные законопроекты вызвали широкий резонанс среди общественности, разногласий и споров.
Как отметил Крашенинников, законопроект был разработан "в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, и призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления".
Однако оне не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций. В итоге законопроект будет дорабатываться с учетом мнения общественности и специалистов по семейному праву.
Ранее соавтор одного из двух законопроектов сенатор Елена Мизулина сообщила, что на базе данных законопроектов будет подготовлен единый документ, который позволит защитить семьи от неправомерного вмешательства.
Пакет законопроектов о семье, который внесли сенаторы во главе с Мизулиной, предусматривает, что изъятие детей из семьи возможно будет только при наличии вины родителей и судебного решения о лишении или ограничении их родительских прав. Также эти поправки не допускают возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или готовят рай для педофилов?
А мы ещё спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех! (О депутатах Госдумы).
нездоровый интерес к детям.
За полноценную семью,потому у нас закончик об изъятии детей даешь детдома в каждом околотке
почем наша "любимая" РПЦ не вытупает против подобных законов.
Детей же Бог даёт родителям, не?
Значит родители такие как надо, всё как Бог дал и нечего своими грязными ювенальными лапами лезть куда не надо.
Как её , РПЦ, не надо, она тут как тут,в школьную пограмму мешаться, а как надо -нет её.