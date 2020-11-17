Правительство может сократить ряд ведомств
Правительство России рассматривает вариант упразднения ряда ведомств в рамках оптимизации системы госуправления, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
В частности, речь идет о Роспечати и Россвязи, отмечает издание.
По словам Хинштейна, оптимизация структуры Минцифры - дело ближайшего будущего.
"Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи - их будущее в правительстве обсуждается", - рассказал Хинштейн.
В России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. При этом все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих в ходе реформы будут сохранены.
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и увеличить.
А может и не сократить.
также рособрнадзор, роскомнадзор за головотяпство со взломом.
Понятно, денег нет в бюджете. А чиновник дорого обходиться, да еще вреда приносит, своей инициативой на мильены и мильярды, плюс приворовывает. Так, что типа, мол пора оптимизировать чего то. Правда, как всегда, шоу.
И такое бывает. "Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства". И только так. "Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли (если они разумны) в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страха" (Дональд Трамп).