Правительство может сократить ряд ведомств

07:38 17.11.2020

Правительство России рассматривает вариант упразднения ряда ведомств в рамках оптимизации системы госуправления, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

В частности, речь идет о Роспечати и Россвязи, отмечает издание.

По словам Хинштейна, оптимизация структуры Минцифры - дело ближайшего будущего.

"Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи - их будущее в правительстве обсуждается", - рассказал Хинштейн.

В России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. При этом все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих в ходе реформы будут сохранены.