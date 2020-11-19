Иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

В Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Как сообщает РИА Новости, авторами законопроекта выступили парламентарии из разных фракций. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Среди ответных мер за данные нарушения предлагается блокировать сайты, замедлять трафик или штрафовать. 

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России. 

Ранее Роскомнадзор попросил Совет Федерации и Государственную думу закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 16:05
    Гость: www

    Подозрение, что до лампочки будет этим иностранным саитам, что там Госдума навыдумывает. Если им штраф выписать, подумают, что это тупо, дешовыи развод, или просто дурачек какои то написал.

  2. 19.11.2020, 15:06
    Гость: 4

    Ну вот обиженные на цензуру пусть сами разбираются, могут вовсе эти сайты не читать. А я то здесь при чем? Именно мне и многим другим предлагается сделать неудобства в доступе к каким-то нужным мне сайтам.

  3. 19.11.2020, 14:22
    Гость: Старый

    Чем КНДР не нравится? Там родителей в тюрячку не кидают за то, что их дети уроков секспросвета не посещают. Вы за кого топите? За запад? Вы таки некрофил?

  4. 19.11.2020, 14:20
    Гость: Старый

    Кто бы мычал. Вот и почитай историю сам. США не экономикой СССР победили, а тупой ложью. Экономикой их СССР еще в 1980-х задавил так, что пришлось рейганомику мутить, чтобы на свалке истории не оказаться, это их не спасло. Расплата наступила, кто бы что бы там не мычал. Разъединенные Штаты Зимбабве - вот во что стремительно превращается те, кого вы по скудоумию еще принимаете за Хозяина.

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