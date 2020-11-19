Иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

08:25 19.11.2020

В Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Как сообщает РИА Новости, авторами законопроекта выступили парламентарии из разных фракций. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Среди ответных мер за данные нарушения предлагается блокировать сайты, замедлять трафик или штрафовать.

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России.

Ранее Роскомнадзор попросил Совет Федерации и Государственную думу закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах.