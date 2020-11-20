Глава ФНС выступил против снижения налога для самозанятых

11:30 20.11.2020

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров выступил против инициативы Торгово-промышленной палаты (ТПП) снизить ставку налога для самозанятых до 1% в регионах. Об этом сообщает РБК.

«Когда мы создавали этот режим, то представляли себе, что ниже быть уже не может», — заявил глава ФНС. Чиновник отметил, что налоговый режим для самозанятых — это«скорее социальный проект». Уже при регистрации самозанятые получают налоговый вычет в 10 тысяч рублей, а дополнительный налоговый вычет из-за пандемии в 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) «в принципе обнуляет этот налог».

В Торгово-промышленной палате предложили снизить налог для самозанятых, чтобы смягчить для них последствия коронакризиса и дать регионам возможность в «ручном режиме» развивать микробизнес.

Сейчас самозанятые платят 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями (стандартный налог на доходы физических лиц составляет 13%).

В качестве помощи от государства в период пандемии самозанятым вернули налоги, уплаченные в прошлом году, суммарно — 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, им предоставили дополнительный налоговый вычет равный минимальному размеру оплаты труда — общая сумма 15,4 миллиарда рублей.