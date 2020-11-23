Дума рассмотрит штрафы за неправомерное использование знака журналиста

18:46 23.11.2020

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает штраф (от 20 до 30 тысяч рублей) и обязательные работы на срок до 50 часов за неправомерное использование знака работника СМИ на публичных мероприятиях.

Автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), сообщает «Интерфакс».

Напомним, сейчас закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусматривает обязанность журналистов, присутствующих на массовых мероприятиях, иметь «ясно видимый отличительный признак представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России».

Проект закона предлагает ввести штраф за использование подобного знака лицом, не имеющим на это права.